Bananowiec uprawiany w doniczce rzadko rodzi owoce, za to cenimy go za dekoracyjne liście, dzięki którym wprowadzamy do wnętrz nieco egzotyki. Wbrew pozorom bananowiec nie jest palmą, ale byliną.

Bananowiec lubi stanowiska słoneczne, ustaw go więc na jasnym parapecie. Zimą, gdy ilość światła słonecznego jest niewystarczająca warto zadbać o dodatkowe źródło światła.

Jak często podlewać bananowca

Bananowiec jest rośliną tropikalną, lubi wysoką wilgotność powietrza, której - w uprawie doniczkowej - może mu brakować. Warto zraszać jego liście, używaj do tego przegotowanej wody.

Zatroszcz się także o to, by ziemia w doniczce była wilgotna. Bananowca podlewaj 2 - 3 razy w tygodniu, latem często, zimą - oszczędniej. Nie podlewaj liści, zawsze podlewaj ziemię. Wodę, która spłynie do podstawki należy wylać, aby korzenie nie gniły.

Nawożenie bananowca

Bananowca nawozimy od wiosny do jesieni raz w tygodniu, nawozem do roślin zielonych. Odwdzięczy się nam piękną barwą liści.

Przesadzanie bananowca

Gdy bananowiec przestaje rosnąć to znak, że ma zbyt ciasną doniczkę i pora go przesadzić. Przesadzanie kwiatów doniczkowych to doskonała okazja do tego, by je rozmnożyć.

Bananowiec często wytwarza przyrosty, które posiadają własne korzonki. Wystarczy oddzielić go delikatnie od pozostałej części i umieścić w nowej doniczce.

O tym, że bananowiec choruje świadczy kondycja jego liści. Liście bananowca zasychają, brązowieją, pokrywają się czarnymi plamami - to typowe problemy, z którymi zmagają się posiadacze bananowca doniczkowego.

Jeśli:

liście bananowca żółkną - roślina ma za mało składników odżywczych;

liście brązowieją na brzegach i usychają - cierpi z powodu suszy;

liście bananowca zaczynają gnić - zbyt obficie / często go podlewasz;

pojawiają się plamy na liściach - bananowiec stoi w zbyt ciemnym miejscu lub ma za zimno;

brzegi liści czernieją - powietrze w pomieszczeniu jest zbyt suche, warto zraszać roślinę.

Ponadto bananowce często atakują przędziorki - unikaj przeciągów, a gdy szkodniki już się pojawią działaj natychmiast.

