Chociaż na rynku dostępne są dziesiątki detergentów do mycia szyb, to wiele z nich nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Gliceryna, którą możesz spotkać w kosmetykach i lekach, to świetny, domowy i niezwykle tani sposób na czyste okna bez smug. Tworzy na szybie delikatną warstwę ochronną, która niemal odpycha brud i wilgoć. Dzięki temu okna dłużej pozostają czyste, a ich pielęgnacja staje się dużo prostsza.

Jak działa gliceryna na szyby?

Gliceryna to substancja higroskopijna, co oznacza, że pochłania wilgoć z otoczenia. Jednak w odpowiednim stężeniu działa wręcz odwrotnie - tworzy na powierzchni szyby cienką, ochronną warstwę, która skutecznie zapobiega osadzaniu się pary wodnej, kurzu czy drobinek brudu. Efekt mycia szyb gliceryną to czyste, przejrzyste okna na dłużej.

Przede wszystkim gliceryna pozwala uzyskać idealnie czyste okna bez smug i zacieków, co często jest trudne do osiągnięcia przy użyciu tradycyjnych płynów czy past. Dodatkowo gliceryna ogranicza osadzanie się kurzu oraz śladów po deszczu, dzięki czemu okna dłużej pozostają lśniące.

Kolejną korzyścią jest łatwiejsze czyszczenie przy następnym myciu. Brud nie przylega już tak mocno do powierzchni. Gliceryna dodatkowo nie ma zapachu, więc nie będzie drażnić, co często ma miejsce w przypadku mocno alkoholowych preparatów.

Mycie okien gliceryną to stary patent na szyby bez smug, fot. Adobe Stock, Africa Studio

Domowy płyn do szyb z gliceryną

Aby przygotować domowy płyn do mycia szyb, wystarczy sięgnąć po kilka prostych składników. Do litra ciepłej, najlepiej przegotowanej wody dodaj 2 łyżki gliceryny (bez problemu kupisz ją w aptece lub niektórych drogeriach). Dla uzyskania lepszego połysku możesz dodać również kilka kropel octu lub soku z cytryny.

Całość dokładnie wymieszaj w butelce z atomizerem lub w misce. Gotowym roztworem przetrzyj szyby. Użyj miękkiej szmatki lub ściereczki z mikrofibry. Na koniec wypoleruj powierzchnię suchym ręcznikiem papierowym albo czystą, suchą szmatką - efekt lśniących, czystych okien bez smug gwarantowany.

Jak myć okna gliceryną?

Myjąc okna roztworem z gliceryny, przede wszystkim unikaj pełnego słońca, bo płyn może zbyt szybko wyschnąć, zostawiając smugi. Zdecydowanie lepiej wybrać pochmurny, ale suchy dzień, kiedy szyby nie są nagrzane. To drobiazg, ale robi dużą różnicę.

Roztwór z gliceryną możesz stosować regularnie, najlepiej raz na miesiąc. Dzięki temu na szybach tworzy się cienka, ochronna warstwa, która ogranicza osadzanie się kurzu, brudu, a także pary wodnej, co bywa szczególnie przydatne w kuchni i łazience (jeśli masz przywilej okna w łazience). Takie stosowanie nie tylko ułatwia kolejne mycia, ale też znacząco przedłuża efekt świeżo umytych, błyszczących okien.

