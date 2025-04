Mogą wyglądać jak miniaturowe różane drzewka albo – bardziej wyrafinowana forma – bonsai. W formie drzewek mają wysokość około pół metra, bonsai – około 30 cm. Do produkcji azalii na pniu nadaje się azalia japońska, a jeszcze lepiej azalia indyjska (Rhododendron simsii, Azalea indica). Ta odmiana tworzy bowiem proste i grube pędy. Odpowiednio strzyżone azalie na pniu mogą mieć różne kształty, najczęściej są kuliste lub stożkowe.

Azalie domowe kwitną w miesiącach zimowych, a kwiaty utrzymują się przez kilka tygodni. Wiosną roślina przechodzi w stan spoczynku, trzeba się wtedy o nią dobrze zatroszczyć, by wypuściła dużo nowych pąków.

Pielęgnacja azalii na pniu

Azalia na pniu powinna być pielęgnowana podobnie jak każda inna azalia doniczkowa. Najważniejsze jest odpowiednie, kwaśne podłoże, temperatura powietrza, częste podlewanie i wybór dla niej odpowiedniego miejsca w mieszkaniu.

Stanowisko dla azalii na pniu

Nie stawiaj azalii na słonecznym parapecie, przy kaloryferze ani w przeciągu. Wybierz dla niej chłodne miejsce, gdzie światło jest rozproszone. Na bezpośrednim słońcu azalia przysycha, natomiast w zbyt zacienionym słabo kwitnie. Na lato azalię na pniu możesz wynieść na balkon lub do ogrodu. Tu też nie może być wystawiona na ostre słońce. We wrześniu zabierz ją z powrotem do mieszkania.

Temperatura

Idealnie byłoby zapewnić jej 15–18 st.C. Przed kwitnieniem azalia lubi nawet niższe temperatury, około 10 st. C. Gdy azalia na pniu wytworzy pąki kwiatowe, przenieś ją do cieplejszego pomieszczenia.

Podlewanie

W czasie gdy azalia na pniu kwitnie, ziemia w donicy powinna być stale lekko wilgotna. W okresie spoczynku, podlewanie można nieco ograniczyć. Używaj miękkiej wody, np. przegotowanej, o temperaturze pokojowej. Gdy zdarzy ci się zapomnieć o podlewaniu i przesuszyć roślinę, na godzinę wstaw doniczkę do miski z wodą, by ziemia nasiąkła. Uważaj też, by azalii na pniu nie przelać. To może spowodować gnicie korzeni.

Nawożenie

Wiosną i latem zasilaj azalię na pniu co trzy tygodnie, najlepiej nawozem przeznaczonym dla azalii lub doniczkowych roślin kwitnących. Przed podaniem odżywki podlej roślinę.

Przesadzanie

Młode rośliny najlepiej przesadzać co roku, starsze co 2–3 lata. Rób to wiosną, doniczkę wymień na większą o jeden rozmiar. Użyj specjalnej ziemi do azalii, która zawiera dużo kwaśnego torfu (pH 4,5-5,5) i jest bogata w próchnicę. Może to też być podłoże dla roślin kwasolubnych. Na dnie usyp kilkucentymetrową warstwę drenażu (keramzyt, kamyki, itp.), by zabezpieczyć korzenie przed gniciem.

Przycinanie azalii na pniu

Zabieg cięcia wykonuj wiosną. Skróć o 2-3 cm centymetry wystające pędy, tak by nadać roślinie zgrabny kształt. U azalii dolne gałęzie rosną silniej niż górne, należy przycinać je mocniej od tych zlokalizowanych przy wierzchołku. Po przekwitnięciu usuń też zwiędłe kwiatostany.

fot. Azalia w formie bonsai/Adobe Stock

Azalia na pniu po przekwitnięciu

Po kwitnieniu azalia na pniu powinna przejść okres spoczynku. Dobrze jest przenieść ją wtedy do chłodnego pomieszczenia, ograniczyć podlewanie, a późną wiosną wystawić do ogrodu lub na balkon. Na początku września ponownie wstaw azalię do chłodnego pomieszczenia (temperatura 8-10 st.C), a gdy pojawią się na niej pąki kwiatowe, wtedy możesz ją zabrać do pokoju. Wkrótce znów będziesz cieszyć się obfitym kwitnieniem.

