Szukasz pomysłu na ładny kwiat doniczkowy do postawienia na parepecie? Mamy idealną propozycję! Azalia doniczkowa należy do rodziny rododendronów. W XIX wieku została sprowadzona do Europy jako krzew ogrodowy. Wkrótce stała się też przedmiotem eksperymentów ogrodników, którzy wyhodowali odmiany doniczkowe. Bez problemu dostaniemy ją w sklepach zarówno w formie cebuli, jak i kwiatu w doniczce.

Jaką wybrać?

Azalia azalii nie równa, im zdrowszy i okazalszy kwit, tym lepszy efekt na oknie. Szukaj rośliny zwartej, o intensywnie zielonych liściach. Najlepiej, gdy ma jak najwięcej pąków – będą się one sukcesywnie rozwijać, a azalia może wówczas kwitnąć nawet dwa miesiące. Po powrocie do domu nie wstawiaj jej od razu do ogrzewanego pomieszczenia, lecz pozostaw na 2–3 dni w możliwie chłodnym (najlepiej w temp. 10–12 st. C) i półcienistym miejscu, np. na oszklonej werandzie czy w nieogrzewanym pokoju, żeby mogła się spokojnie zaaklimatyzować.

Codzienna pielęgnacja

W jakim miejscu lubi przebywać azalia? Roślina lubi miejsce dość chłodne, jasne, ale nie nasłonecznione. W zbyt ciepłym pokoju albo na południowym parapecie szybko przestaje kwitnąć i zrzuca liście. Nie wolno też dopuścić do nadmiernego przesuszenia gleby. W okresie wzrostu i kwitnienia należy podlewać azalię bardzo obficie letnią, miękką, odstałą (lub przegotowaną i wystudzoną) wodą. Potem można to robić nieco rzadziej, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie na głębokość mniej więcej 2 cm. Jeśli zdarzy nam się przesuszyć roślinę, najlepiej zanurzyć całą doniczkę w misce wypełnionej wodą i pozostawić ją na mniej więcej pół godziny.

Aby ponownie zakwitła

Azalia to roślina, która wypuszcza swoje kwiaty cyklicznie. Im lepiej o nią zadbamy, tym lepiej będzie nam kwitła i cieszyła oko. Po kwitnieniu zasil roślinę 5–6 razy (w odstępie tygodniowym) nawozem dla rododendronów. W maju przenieś ją do ogrodu lub na balkon w półcień. Tam będzie się przygotowywać do następnego okresu kwitnienia. We wrześniu wnieś ją z powrotem do domu i postaw w chłodnym (5–12 st. C), jasnym miejscu. Gdy wypuści pąki, przenieś do pokoju.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Małgorzaty Świgoń/Przyjaciółka