Nowe kapsułki i płyny do prania Ariel Touch of Lenor zostały stworzone z myślą o zapewnieniu doskonałego czyszczenia i długotrwałej świeżości, nawet przy praniu w chłodniejszych i krótszych cyklach.

Nowe produkty Ariel zapewniają skuteczne czyszczenie i wyjątkową świeżość prania dzięki innowacjom technologicznym oraz starannie dobranym kompozycjom zapachowym Jest to kolejny kamień milowy w misji firmy Procter & Gamble, która od ponad 30 lat w Polsce nieustannie koncentruje się na wdrażaniu innowacji, aby sprostać zmieniającym się potrzebom konsumentów” – mówi Mariola Mirek, Dyrektorka ds. Komunikacji marek w P&G.

Zachwycające zapachy

Kapsułki i płyny do prania Ariel Touch of Lenor są dostępne w dwóch wersjach zapachowych – Fresh Air i Amethyst Flower. Ariel Fresh Air to świeży i energetyczny zapach, który charakteryzuje się akordami morskimi oraz nutami niebiańskich cytrusów i czystej bryzy. Przywołuje woń ubrań suszonych na świeżym powietrzu. Z kolei Amethyst Flower to połączenie orzeźwiającej bergamotki oraz eterycznego bukietu delikatnych frezji i świetlistego jaśminu. Kojące nuty w tle otulają aksamitnym ciepłem i dają poczucie pewności i komfortu przez cały dzień. Intrygujący i wyjątkowy zapach, zupełnie jak prawdziwy ametyst.

Niezawodna moc czyszczenia i innowacyjne technologie

Kapsułki i płyny do prania z linii Ariel Touch of Lenor zostały opracowane z zastosowaniem unikalnych systemów zapachowych i technologii Procter & Gamble.

Za sprawą specjalnie opracowanej i opatentowanej technologii TURBO CLEAN zapewniają nieskazitelnie czyste pranie w niższej temperaturze i krótszych cyklach prania (30°C/45 min). Kapsułki Ariel to niezwykła moc piorąca zamknięta w szybko rozpuszczającej się powłoce. Zarówno płyny jak i kapsułki zapewniają długotrwałą świeżość aż do 2 tygodni dzięki systemowi Świeżości Aktywowanej Dotykiem (Touch-Activated Freshness System) i wyższej zawartości składników zapachowych.

Nowe nawyki konsumentów w zakresie prania ubrań

Linia Ariel Touch of Lenor powstała z myślą o zmieniających się potrzebach konsumentów oraz współczesnych trendach w zakresie prania. Jak wynika z przeprowadzonego badania1, czynniki decydujące o efektywnym praniu, to kolejno: zapach (13,3 proc.), usuwanie trudnych plam, tłuszczu, oleju i brudu (12,9 proc.) oraz skuteczność (11,9 proc.).

Badania pozwoliły również zaobserwować nowe zachowania w kontekście prania. Między innymi pranie w szybkich i krótkich cyklach (57 proc.), pranie tylko wtedy, gdy bęben pralki jest w pełni załadowany (71 proc.), niższa temperatura prania (50 proc.). Te zmiany wpływają pozytywnie na zużycie energii i wody, co przekłada się na oszczędności w domowym budżecie, jak również pomaga wydłużyć cykl życia odzieży, stanowią jednak wyzwania dla środków piorących. Produkty z linii Ariel Touch of Lenor są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby konsumentów - potrzebę doskonałego czyszczenia, jak i długotrwałej świeżości prania w niższych temperaturach i krótszych cyklach.

