Uwielbiam ubrania i jestem zbieraczem. Nie potrafię rozstać się z ulubionym swetrem, tylko dlatego, że się rozciągnął lub stracił kolor. Dlatego mam wrażenie, że ten produkt został stworzony z myślą o takich osobach, jak ja - lubiących modę, dbających o swoje ubrania i chcących przedłużyć im życie w dobrej kondycji.

Reklama

Kapsułki do prania Ariel Complete Fiber Protection PODS mają za zadanie chronić kolor i kształt ubrań. Czy faktycznie tak jest? Sprawdziłam!

fot. Archiwum prywatne

Jak używać kapsułek Ariel Complete Fiber Protection PODS?

Kapsułki Ariel PODS są bardzo łatwe w użyciu! Dzięki nim nie muszę się zastanawiać czy dodałam prawidłową ilość proszku czy płynu do prania. Wystarczy, że kapsułkę wrzucę na dno pustego bębna pralki...

fot. Archiwum prywatne

... a później wrzucę brudne ubrania. Bardzo ważne jest, aby pralka nie była przepełniona, bo tylko wtedy kapsułki mają szansę rozpuścić się w wodzie i prawidłowo zadziałać.

Warto również sprawdzić metkę ubrań i kierować się zalecanymi przez producenta parametrami prania. Natomiast ja staram się prać w temperaturze 30 stopni Celsjusza – kapsułka w tej temperaturze dobrze się rozpuszcza i dodatkowo pomaga to w przedłużeniu życia moich ukochanych ubrań, a jednocześnie znacznie ogranicza zużycie prądu (pranie w 40 stopniach to aż dwa razy większe zużycie energii niż pranie w szybkim cyklu w zimnej wodzie, a jednocześnie prawie dwa razy większe obciążenie włókien tkanin).

fot. Archiwum prywatne

Wcześniej nie miałam pojęcia o tym i na początku wrzucałam ubrania, a dopiero później kapsułkę. Wszystkie informacje dotyczące stosowania produktu można znaleźć na opakowaniu, ale ja oczywiście nigdy ich nie czytałam. Przecież wiem, jak zrobić pranie. Okazało się, że jednak nie do końca :) A muszę przyznać, że ta zmiana robi wielką różnicę. Teraz zawsze wrzucam Ariel POD pranie.

Pamiętaj, aby po wyjęciu kapsułki z opakowania natychmiast szczelnie zamknąć pudełko i przechowywać je w miejscu niedostępnym oraz niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać zawsze poza zasięgiem dzieci.

Dowiedz się więcej na: www.keepcapsfromkids.eu

Jak kapsułki Ariel Complete Fiber Protection PODS wypadły w naszym teście ?

W czasie testowania kapsułek Ariel Complete Fiber Protection PODS zwróciłam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze produkt pozwala zachować elastyczność i kolor ubrań, a co za tym idzie, tkaniny są mniej podatne na rozciąganie. Po drugie zapobiega mechaceniu, a to bardzo ważne dla osób, które zwracają uwagę na wygląd swoich ubrań.

Zauważyłam również, że ubrania nawet 2 tygodnie po praniu zachowują przyjemny zapach świeżości. Mnie się on kojarzy z pościelą i ręcznikami, które były suszone w ogródku mojej babci na wsi.

fot. Archiwum prywatne

Wiele razy miałam sytuację, że nowa koszulka lub sukienka nie nadawała się do niczego już po pierwszym praniu. Oczywiście winę zrzucałam na złej jakości ubrania, a do środków używanych do prania zawsze podchodziłam bezrefleksyjnie - kupowałam je kierując się głównie ceną. Teraz wiem, że to mogła być wina źle dobranego proszku lub płynu do prania. Już więcej nie popełnię tego błędu!

Reklama

Materiał powstał we współpracy w marką Ariel