Anioły są posłańcami. Skrzydła pozwalają im być pośrednikami pomiędzy Królestwem Niebieskim i naszym światem. Zawiadują gwiazdami, planetami, światem materialnym, energią, sumieniem zbiorowym, narodami, miastami, wszystkimi stworzeniami i problemami ludzkimi. Od XIX wieku ludzie zaczęli zwracać się do nich z prośbą o opiekę.

Najważniejszym zadaniem tych świetlnych postaci jest czuwanie nad dziećmi, ciągłością świata i zmianami sumienia wszechświata. Anioł jest niewinny, jak dziecko, nad którym pochyla się, aby osłodzić jego sny. Kładzie palec nad ustami malca, by nie dopuścić do płaczu. To właśnie stąd pochodzi określenie "palec anioła", opisujące bruzdę między ustami i nosem. Wizerunkami aniołów chętnie dekorujemy nasze mieszkania.

Znawcy angelologii podają, że aniołów jest 72. W jaki sposób są zorganizowane?

Wyobraźcie sobie drabinę o dziewięciu szczeblach, zawieszoną między ziemią a niebem. Na niej właśnie zgodnie z hierarchią rozmieszczonych jest dziewięć anielskich chórów.

Serafinowie

Umieszczone na najwyższym poziomie razem z Cherubinami i Aniołami Tronowymi. Serafinowie "płoną" miłością i "oczyszczają" świat ze zła.

Cherubinowie

To strażnicy pilnujący wejścia do ziemskiego raju, kontemplują mądrość Boga i porządek rzeczy. Są aniołami, które nas oświecają.

Tronowe

Wchodzą do naszego systemu słonecznego i pilnują ruchu planet. Przynoszą pojęcie czasu.

Panujące

Symbolizują most łączący świat materialny ze światem duchowym. Więź, którą tworzą dowodzi naszej roli i udziału we wszechświecie.

Mocarne

Przypominają fale, rozpraszając się w atmosferze. Uwalniają źródła energii, które zmieniają się w nasze emocje.

Cnotliwe

Zawiadują naszą intuicją i głosem wewnętrznym. Gdy mamy problem z podjęciem decyzji, to właśnie one nam pomagają.

Książęce

Symbolizują wysiłek, czuwają nad harmonią między narodami, miastami i grupami społecznymi. Są też arbitrami w sprawach ludzkich - mogą zniszczyć lub odrodzić człowieka.

Archaniołowie

Najbardziej znany – Gabriel zwiastował narodziny Jezusa. Archaniołowie wykonują mrówczą pracę, ogłaszając wielkie wydarzenia, które będą miały miejsce.

Szeregowi aniołowie

Specjalizują się w sprawach ludzi i na co dzień opiekują się każdym z nas. Zmuszają nas do działania.

Każdy anioł ma swoją specjalność i zajmuje się jakąś szczególnie bliską mu dziedziną, np. miłością, zdrowiem, dziećmi... Za pośrednictwem naszego anioła stróżą możemy się skontaktować ze "specjalistą" w danej dziedzinie.