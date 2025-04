Zwykle porządki przyprawiają alergików o kaszel, katar i ból głowy. Wystarczy kilka prostych sposobów, aby to zmienić. Jak to zrobić? Zapomnieć o zwykłych ścierkach i tradycyjnych detergentach, wykorzystać właściwości wody i tradycyjne metody stosowane przez nasze babcie: cytrynę, sól i sodę.

Reklama

Jak sprzątać w domu alergika? Mikrofibra to podstawa

W domu każdej uczulonej osoby powinna znaleźć się ściereczka i mop wykonane z mikrofibry. Włókna mikrofibry są bardzo drobne (100 razy cieńsze od włosa) i zbierają więcej zanieczyszczeń niż np. włókna bawełniane. Dzięki temu ściereczka z mikrofibry pozwala na usunięcie pyłu i kurzu z mebli i sprzętów domowych, natomiast mop umożliwia utrzymanie porządku na drewnianych panelach i terakocie. Dodatkową zaletą jest to, że można je stosować bez użycia środków chemicznych.

Jak sprzątać w domu alergika? Postaw na specjalny odkurzacz

Najwięcej kurzu osiada w dywanach i wykładzinach dywanowych. Zwykłe odkurzacze zasysają wraz z kurzem roztocza i inne mikroorganizmy, aby wyrzucić je z powrotem poprzez otwór wydechowy. Dlatego warto zaopatrzyć się w odkurzacz przeznaczony dla alergików. Na rynku dostępne są urządzenia bezworkowe, umożliwiające dokładne odkurzanie powierzchni na sucho oraz odkurzacze z filtrem wodnym. Odkurzacze bezworkowe posiadają stałą, dużą moc ssania, która jest w stanie usunąć najdrobniejsze cząsteczki kurzu. Te drugie pobierają powietrze z zanieczyszczeniami i kierują je na powierzchnię wody. Tam dochodzi do namoczenia zanieczyszczeń.

Jak sprzątać w domu alergika? Postaw na naturalne metody czyszczenia

Producenci środków czyszczących coraz częściej korzystają z tradycyjnych „porad babuni” oferując płyny i spraye przygotowywane na bazie naturalnych składników. Dlatego przy zakupie środków do czyszczenia warto wybierać takie, które w swoim składzie zawierają cytrynę, sól czy też sodę oczyszczoną. Cytryny są bowiem naturalnymi wybielaczami doskonale usuwającymi plamy i tłuszcz. Z kolei sól posiada właściwości ścierne, antyseptyczne i dezynfekujące. Podobnie soda oczyszczona, która dodatkowo świetnie usuwa plamy i przykre zapachy. Im prostsza receptura, tym lepiej!

Jak sprzątać w domu alergika? Czyste okna i lustra

Opary tradycyjnego płynu do mycia okien mogą wywoływać u alergików objawy uczuleniowe. Aby tego uniknąć, warto zastosować dostępne na rynku spraye przeznaczone do mycia powierzchni szklanych przygotowane na bazie octu i cytrusów. Są nie tylko przyjazne alergikom, ale i dzieciom oraz środowisku. Można również skorzystać ze specjalne nasączonych chusteczek przeznaczonych do mycia szyb i luster, które w szybki i wygodny sposób pomogą nam umyć powierzchnie szklane w domu bez konieczności rozpylania dodatkowych środków czyszczących.

Reklama

Jak sprzątać w domu alergika? Pamiętaj o tym!

Pamiętajmy, aby planować odkurzanie pod nieobecność osoby uczulonej. Niezależnie od rodzaju używanego odkurzacza zawsze następuje wzrost stężenia cząsteczek kurzu w powietrzu. Warto mieć też na uwadze, że aby zapobiec pojawieniu się dolegliwości uczuleniowych podczas sprzątania łazienki konieczne jest założenie maseczki i rękawiczek.

Zobacz polecane produkty dla alergików!