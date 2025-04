fot. Fotolia

Mity na temat prania dziecięcych ubranek obala dr Lidia Ruszkowska, specjalista, lekarz pediatra, dermatolog – ordynator Oddziału Dermatologii Dziecięcej MSS w Warszawie, pomysłodawczyni i ekspert programu edukacyjnego „3 lata pod ochroną”.

Jeśli dziecko nie ma alergii, nie ma potrzeby, aby prać w proszkach dla dzieci.

Mit. Skóra dziecka do 3. roku życia jest niedojrzała, a brak objawów alergii nie oznacza, że spełnia swoje funkcje ochronne tak dobrze jak skóra dorosłych.

Dziecko należy przyzwyczajać do zwykłych detergentów, aby się uodporniło.

Mit. Skóra dziecka do 3. roku życia jest 5 razy cieńsza niż dorosłych i jeśli nie jest dobrze chroniona, szkodliwe substancje mogą przeniknąć do krwioobiegu i w głąb organizmu.

Proszki dla dzieci to naciąganie, wystarczy prać w zwykłym i płukać dwa razy.

Mit. Substancje piorące znajdujące się w zwykłych proszkach wiążą się z włóknami i nawet po podwójnym płukaniu pozostają w tkaninie i mają kontakt ze skórą. Tym samym są nieodpowiednie dla skóry najmłodszych.

Powyżej 1. roku życia można prać ubranka w zwykłym proszku.

Mit. Specjalne płyny i proszki dla dzieci są hipoalergiczne, co oznacza, że nie zawierają substancji mogących podrażnić delikatną i wrażliwą skórę dziecka. Powinno prać się w nich ubranka i pościel dzieci do 3. roku życia, bowiem do tego czasu rozwija się skóra dziecka.

Przy uczuleniach najlepiej prać w płatkach mydlanych lub mydełkach dla dzieci.

Mit. Płatki mydlane były kiedyś środkiem do prania zalecanym dzieciom ze skłonnością do alergii. Jednak osad mydlany łatwo się osadza na elementach pralki i tkaninach, lepiej więc wybierać profesjonalne nowoczesne produkty, które łatwo się wypłukują, są delikatne i bezpieczne dla organizmu dziecka.

Rzeczy dziecka należy prać w wysokich temperaturach.

Mit. Temperaturę prania określa producent na metce – warto przestrzegać tych zaleceń, aby nie zniszczyć ubranek. Większość zarazków i roztocza ginie w temperaturze 60 stopni C. Po pierwszym praniu warto natomiast pamiętać o wyprasowaniu ubranek – niszczy to drobnoustroje i powoduje, że ubranka są sterylne.

Nic się nie stanie, jeśli rzeczy dziecka będą prane razem z ubraniami dorosłych w zwykłych proszkach.

Mit. Skóra dziecka jest 5 razy cieńsza niż dorosłych i wymaga innych łagodniejszych środków piorących, które nie zawierają m.in. takich substancji jak rozjaśniacze optyczne, enzymy i sztuczne barwniki.

