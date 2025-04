Miłe dla nosa aromaty to nie tylko wyznacznik czystego i zadbanego mieszkania. Zapach spełnia również wiele ważnych funkcji, które z początku mogą nie przychodzić nam do głowy. Tworzy atmosferę, przywołuje wspomnienia, a także wpływa na nasze zdrowie i nastrój. Co robić, aby zawsze był przyjemny? Podpowiadamy!

Sposób 1: świece i kominki zapachowe

Badania wykazują, że odświeżacze powietrza w postaci rozpylanych w powietrzu aerozoli mogą być szkodliwe dla zdrowia. Zdecydowanie lepszym (i zdrowszym!) sposobem są świece zapachowe i woski, które nie tylko pięknie pachną, ale i wspaniale dopełniają aranżację wnętrza. Świetnym ekorozwiązniem są te, wykonane z wosku pszczelego lub sojowe - nie zawierają parafiny i nie wydzielają dwutlenku węgla.

Ich aromaty dopasowuj do nastroju i pory roku - jesienią i zimą stawiaj na intensywniejsze nuty, latem zaś na te świeże i orzeźwiające. Stworzony przez świece romantyczny klimat i cudowna woń dodadzą twojemu domowi charakteru.

Sposób 2: pięknie pachnące koce, poduszki, i zasłony

Czy wiedziałyście, że te elementy wystroju mieszkania w dużym stopniu wpływają na jego zapach? Z pewnością wiele z was teraz zastanawia się, jak często prać poduszki, koce, narzuty i zasłony, aby długotrwale pachniały… Zanim odpowiemy na to pytanie, powinnyście wiedzieć coś na temat bakterii i drobnoustrojów, które kumulują się na tkaninach. To trochę przerażające, ale lista tego, czego gołym okiem nie widać jest naprawdę długa... Roztocza, bakterie, martwa tkanka skórna, włosy, brud, kurz, małe insekty, pyłki, grzyby, czy cząsteczki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego…

Według najnowszych zaleceń, aby je usunąć należy prać częściej niż jeszcze rok temu. Wtedy częstotliwość wynosiła minimalnie co 21 dni, dziś to wartość maksymalna. Zachowując taką regularność (co 14-21 dni) możemy mieć pewność, że stopień rozwoju bakterii i innych mikroorganizmów nie przekroczy progu, uznawanego za higieniczny i bezpieczny dla naszego zdrowia.

Produkty do prania - żel Persil Against Bad Odors oraz kapsułki Persil Discs 4w1 to niezawodna broń w walce o perfekcyjną czystość i przyjemy zapach w domu. Żel oraz kapsułki z unikalną Technologią Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów zapewniają świetne rezultaty prania oraz skuteczne usunięcie niepożądanego swądu. Innowacyjna formuła Persil wnika głęboko we włókna, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe plamy i zneutralizować nieprzyjemne zapachy.

Fot. Materiały prasowe



Sposób 3: rośliny doniczkowe i świeże kwiaty w wazonie

Nie od dziś wiadomo, że im więcej roślin w domu, tym lepsze w nim powietrze i świeższy zapach. Spośród wielu kwiatów nadających się do domowej hodowli warto wybierać te, które najlepiej filtrują powietrze i zbawiennie wypływają na nasze drogi oddechowe. Rośliny z naszej krótkiej listy to prawdziwy must-have!

Bluszcz pospolity i paprotka - są łatwo dostępne i niedrogie, a do tego absorbują formaldehyd, który uznawany jest za jedną z najpopularniejszych substancji zanieczyszczających powietrze.

- są łatwo dostępne i niedrogie, a do tego absorbują formaldehyd, który uznawany jest za jedną z najpopularniejszych substancji zanieczyszczających powietrze. Dracena obrzeżona - dzięki niej oczyścimy powietrze z gazów uwalnianych przez takie substancje, jak ksylen, trójchloroetylen i formaldehyd, które znajdują się w składach wielu rozpuszczalników, farb oraz preparatów uszczelniających.

- dzięki niej oczyścimy powietrze z gazów uwalnianych przez takie substancje, jak ksylen, trójchloroetylen i formaldehyd, które znajdują się w składach wielu rozpuszczalników, farb oraz preparatów uszczelniających. Begonia wiecznie kwitnąca - oczyści dom z benzenu oraz oparów toulenu - związku znajdującego się w farbach, woskach i rozpuszczalnikach.

- oczyści dom z benzenu oraz oparów toulenu - związku znajdującego się w farbach, woskach i rozpuszczalnikach. Skrzydłokwiat - ta zjawiskowa roślina dobrze filtruje powietrze, w którym znajdują się różnego rodzaju lotne związki organiczne, zwłaszcza benzen i aceton, pochodzące z popularnych środków czystości.

- ta zjawiskowa roślina dobrze filtruje powietrze, w którym znajdują się różnego rodzaju lotne związki organiczne, zwłaszcza benzen i aceton, pochodzące z popularnych środków czystości. Chamedora wytworna – ta długowieczna palma należąca do rodziny arekowatych pozwoli na usunięcie z powietrza, którym oddychamy trichloroetylenu, formaldehydu, benzenu, ksylenów oraz tlenku węgla. Dodatkowo - wspaniale je nawilży.

Fot. Adobe Stock

Sposób 4: oczyszczacz powietrza

To niezawodna broń w walce z brzydkim zapachem. Urządzenie filtruje powietrze i usuwa z niego zanieczyszczenia. Stale monitoruje także poziom wilgotności i wskazuje poziom pyłów. Jego zbawienne działanie docenią zwłaszcza:

osoby ze słabą odpornością - szczególnie dzieci i seniorzy,

alergicy,

palacze papierosów,

posiadacze zwierząt (zwłaszcza kotów).

W obecnych czasach dobrze, aby urządzenie pozostawało włączone przez cały rok. Dzięki temu ochroni nas nie tylko przed szkodliwymi substancjami zawartymi w smogu, ale także przed pyłkami i zarazkami.

Potrzebny wam jeszcze jeden argument przemawiający za zakupem odświeżacza? W pomieszczeniu, w którym pracuje, konieczność odkurzania lub ścierania kurzy pojawia się nawet trzy razy rzadziej!

Fot. Adobe Stock

Sposób 5: wietrzenie pomieszczeń

To uniwersalna metoda pozbywania się nieprzyjemnego zapachu, o której wiele z nas zapomina! Zimą najlepiej zakręcić grzejnik i otworzyć okna, jednocześnie uważając, by nie wywołać przeciągu. Po około 5-10 minutach można zamknąć okna i z powrotem włączyć ogrzewanie. Latem zaś najlepiej wietrzyć wczesnym rankiem oraz wieczorem lub w nocy - unikniemy wówczas niepożądanego nagrzania mieszkania.

