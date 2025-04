Plamy z pleśni na ubraniach nie są łatwe do usunięcia, ale są na nie sposoby. Najczęściej powstają, gdy bieliznę lub odzież przechowujesz w wilgotnym miejscu. Mogą pojawić się także wtedy, gdy nie uprasujesz jej do sucha i wilgotną włożysz do szafy.

Spirytus denaturowany

To jeden z najlepszych sposobów na usunięcie pleśni z ubrań. Świeże plamy potrzyj spirytusem denaturowanym, a gdy materiał wyschnie wypłucz go w czystej wodzie. Zabieg trzeba powtarzać kilkakrotnie, aż plamki znikną.

Jeśli pozostały ślady wypierz ubranie w wodzie z detergentem. Pamiętaj, by nie prać tkaniny przed usunięciem pleśni, bo pozostaną ślady rdzawożółtego koloru.

Środek wybielający

Jeśli wyprałaś materiał przed usunięciem pleśni, i pozostały żółtawe plamy spróbuj je usunąć środkiem wybielającym. Rozcieńcz go wodą (1 łyżeczka na pół litra wody).

Maślanka na pleśń

Do usuwania zastarzałych plamy z pleśni na ubraniach, doskonale nadaje się maślanka albo serwatka. Namocz w niej przez 12 godzin ubranie, a następnie wysusz tkaninę i przetrzyj ją roztworem soli z amoniakiem (1 łyżka soli i 1 łyżka amoniaku). Potem wypierz w wodzie z detergentem.

Druciana szczotka

Jeśli plamy pleśni pojawiły się na zamszu - najpierw dobrze go wysusz, a następnie wyczyść drucianą lub gumową szczoteczką albo miałkim pumeksem.

Możesz również wynieść zaplamione rzeczy na dwór w słoneczny dzień - usuń pozostałości pleśni szczotką o twardym włosiu, a następnie pozostaw tkaninę na słońcu. Wypierz w gorącej wodzie z dodatkiem środka wybielającego.

Ocet na pleśń

Do miski wlej wodę i dodaj szklankę octu. Do mieszanki włóż zabrudzone ubranie i namaczaj je przez minimum godzinę - jeśli pleśń jest stara, możesz wydłużyć namaczanie do nawet kilku godzin. Na sam koniec, upierz tkaninę w pralce - dodaj odrobinę octu do bębna pralki.

Woda utleniona na plamy z pleśni

Plamę z pleśni delikatnie potrzyj wodą utlenioną, wypłucz w ciepłej wodzie i upierz w pralce w możliwie jak najwyższej temperaturze.

