Rdza powstaje wówczas, gdy powierzchnia metalu wchodzi w reakcję z tlenem zawartym w powietrzu. W efekcie powstaje tlenek metalu – czyli rdza. Na rdzę narażone są sztućce zrobione z żeliwa, aluminium, stali oraz alpaki (stopu miedzi, cynku i niklu). Jak ją usunąć?

1. Sztućce z żeliwa posyp grubą warstwą soli, pozostaw na 15 minut. Po tym czasie przetrzyj kawałkiem słoniny. Umyj, dokładnie wysusz. Możesz też przecierać naftą lub oliwą.

2. Aby pozbyć się rdzy ze sztućców aluminiowych włóż je do garnka wypełnionego 4 szklankami wody z dodatkiem 4 szklanek octu. Doprowadź płyn do wrzenia. Zdejmij garnek z ognia. Pozostaw naczynia w płynie aż wystygną. Wyjmij je, wytrzyj do sucha.

3. Rdzę ze stalowych sztućców wyczyścisz papką sporządzoną z soli oraz soku z cytryny. Nałóż ją na zardzewiałe miejsca i pozostaw na ok. pół godziny. Po tym czasie wyszoruj sztućce ostrą gąbką, wypłucz w czystej wodzie. Wytrzyj do sucha.

4. Bardzo skutecznym środkiem, który usuwa rdzę, jest coca-cola. Zanurz sztućce w napoju i pozostaw na kilka minut. Możesz dodatkowo przetrzeć zardzewiałe miejsca ostrym zmywakiem. Wypłucz w czystej wodzie.

5. W ostateczności, jeśli domowe środki na rdzę nie pomogą spróbuj użyć środków chemicznych, które usuwają kamień i rdzę. Musisz jednak potem bardzo dokładnie umyć sztućce i wielokrotnie je wypłukać.