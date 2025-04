Lubisz mieć porządek, ale samo sprzątanie raczej nie należy do Twoich ulubionych zajęć, szczególnie kiedy myślisz ile czasu trzeba poświęcić na ten proces? Spokojnie – poniżej znajdziesz krótki instruktaż, co możesz wyczyścić w 15 min z Clin Lemon. Szczególnie przed świętami będzie to bezcenna pomoc.



Zacznijmy od tego, że Clin Lemon to ekspert od czystych szyb i powierzchni szklanych. Dzięki użytemu specjalnemu bio-alkoholowi, składnikowi pochodzenia naturalnego ma delikatniejszy zapach. Na pewno docenisz także dwufunkcyjny dyfuzor typu „piana&spray”, który pozwala rozpylić produkt punktowo w formie aktywnej piany lub tradycyjnie jako równomierną mgiełkę na całej powierzchni – w zależności, co będziesz chciała wyczyścić. A w 15 minut przekonasz się także, że jest to płyn o wszechstronnym działaniu, którym możesz:

Przetrzeć wszystkie lustra w całym mieszkaniu i pozbyć się nieestetycznych odcisków palców. Pożegnać smugi z wody widoczne na armaturze kuchennej i łazienkowej. Odświeżyć fronty szafek – tych na wysoki połysk - które codziennie dotykasz, zostawiając na nich ślady palców. Wyczyścić kafelki w łazience lub kuchni „ozdobione” przez krople czy rozpryski wody. Sprawić, by płyta indukcyjna wyglądała jak drugie lustro, a nie przegląd Twoich ostatnich kuchennych rewolucji!



5 rzeczy w 15 minut, jak w tytule. I to wszystko bez konieczności polerowania! Po prostu psikasz, wycierasz i gotowe, dosłownie, na błysk.

A jeśli chodzi o zaparowane lustro w łazience? No cóż, z fizyką nie wygrasz – unosząca się w powietrzu para wodna musi na czymś osiąść i najczęściej tworzy brzydkie smugi na lustrach i powierzchniach szklanych. W efekcie wnętrze wygląda tak, jakby nie było sprzątane. W takim wypadku sięgnij dodatkowo po Clin Antypara, który przeciwdziała kondensacji pary wodnej, a po użyciu szybko odparowuje, pozostawiając powierzchnię lśniącą i czystą na dłużej. Czyli tak jak lubisz!

