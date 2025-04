Wytrzymałe rośliny do akwarium - 5 najpopularniejszych gatunków

Trudno wyobrazić sobie akwarium bez roślin. Są one niezbędne nie tylko do dekoracji, ale także służą rybom. W zbiorniku z odpowiednią roślinnością ryby lepiej się czują i chętniej rozmnażają. Oto wytrzymałe rośliny do akwarium, które są nie tylko ładne, ale też mało wymagające.