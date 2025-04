Kiedyś wymiana żarówki w domu była prosta. Kupowaliśmy żarówkę z małym lub dużym gwintem oraz określaliśmy jej moc, która przekładała się na ilość dawanego światła. Dziś to zadanie jest znacznie utrudnione. Sklepowe półki wypełnione są setkami różnych źródeł światła. Jak z szerokiej oferty tych produktów wybrać taki, który będzie spełniał nasze oczekiwania?

1. Moc żarówki LED nie taka ważna



W starym typie żarówek ilość watów na opakowaniu od razu mówiła nam o jasności żarówki (100-watowa dawała bardzo jasne światło, a 60-watowa normalne). W energooszczędnych lampach LED ta stara zasada się już nie sprawdza. Co więcej, kierując się nią, możesz wpaść w pułapkę producentów żarówek, którzy żerują na tym starym przyzwyczajeniu. Wielu z nich umieszcza na opakowaniach swoich produktów informacje typu X watów w jednej żarówce, to Y watów w innej. Przy czym każdy z nich liczy to na swój sposób, zawsze jednak tak, by zwiększyć swój przychód, a niekoniecznie trzymać się prawdziwych parametrów technicznych.

2. Najważniejszy jest strumień świetlny

To parametr wyrażany w lumenach (skrót lm). To właśnie on (a nie ilość watów) powie ci, czy wybrana przez ciebie żarówka da mocne światło czy przytłumione. Wszystkie sprzedawane aktualnie żarówki mają na opakowaniu podaną wartość strumienia świetlnego. Warto zapamiętać te wartości, które odpowiadają najpopularniejszym żarówkom:

żarówka o mocy: 40 W – strumień światła: 415 lm

żarówka o mocy: 60 W – strumień światła: 710 lm

żarówka o mocy: 75 W – strumień światła: 935 lm

żarówka o mocy: 100 W – strumień światła: 1380 lm

żarówka o mocy: 150 W – strumień światła: 2160 lm.

Jeśli zatem chcesz kupić żarówkę dającą mocne światło, wybierz taką, której strumień światła jest równy lub większy 1380 lm. A gdy chcesz światło normalne, tę o strumieniu światła na poziomie około 710 lm itd...

3. Trzeba określić barwę światła



Drugim ważnym parametrem przy zakupie żarówki LED jest kolor światła. To niezwykle ważne, aby dobrać barwę oświetlenia, która nie będzie podrażniała naszego systemu nerwowego. A tak działają na nas żarówki o zimnej barwie. Jak zatem sprawdzić na opakowaniu, czy w środku znajduje się lampa o ciepłej barwie? Są dwie drogi. Kieruj się:

parametrem określającym barwę światła wyrażonym w Kelwinach (K), wybierając zawsze jeden zakres – barwa ciepła: 2700-3300 K lub

współczynnikiem oddawania światła (skrót CRI lub Ra). Najlepsze w tym przypadku będą żarówki z Ra 100, ewentualnie 80. Żarówki o niższej wartości Ra nie nadają się do domu.

4. Sprawdź wielkość gwintu żarówki LED



W prostych domowych żarówkach stosuje się dwa rodzaje gwintów: mały (oznaczony symbolem E14) oraz duży (E27). Warto je zapamiętać, zwłaszcza gdy często robimy zakupy w sklepach internetowych. Unikniemy w ten sposób ewentualnej pomyłki.

5. Wybierz kąt rozsyłu światła

Na opakowaniu każdej żarówki umieszczona jest obrazkowa informacja na temat kąta rozsyłu światła. Węższy kąt umożliwia wyeksponowanie wybranych elementów przestrzeni np. obrazów czy galerii zdjęć. Szerszy oświetlenie całego pomieszczania. Wybierz taki, który odpowiada twoim potrzebom.

