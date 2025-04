Czym pomalować plastikowe doniczki? Jeśli nie są uszkodzone, a jedynie zmatowiały lub widać na nich drobne rysy, przez co doniczki straciły ładny wygląd – nie wyrzucaj ich. Renowacja plastikowych doniczek nie jest trudna, a efekt może okazać się znakomity.

Najpierw skup się na tym, czy twoje doniczki są warte poświęcenia im czasu: jeśli to spore donice, które mają wartość sentymentalną i koszt nowych przewyższa koszt ich odnawiania, to warto podjąć się tego wyzwania i przemalować je lub odnowić innymi sposobami.

Czym pomalować plastikowe doniczki, by nadać im atrakcyjności i zakryć mankamenty, rysy i uszczerbki? Spróbuj na przykład farby w sprayu, która jest wygodna w użyciu i zapewnia równomierne pokrycie plastiku. Wybierz produkt matowy lub o błyszczącym lub metalicznym wykończeniu. W sklepach budowlanych, papierniczych czy plastycznych bez problemu znajdziesz także złote i srebrne farby w sprayu. Jak wygląda malowanie doniczek plastikowych tym sposobem?

Przed pomalowaniem doniczki umyj i dobrze osusz. Wszelkie pozostałości wody mogą negatywnie wpływać na trwałość i wygląd koloru. Następnie rozłóż w bezpiecznym miejscu gazety (może to być wanna, prysznic, albo balkon czy podwórko).

Załóż rękawiczki, a plastikowe doniczki umieść na gazetach. Spray wstrząśnij kilka razy, wykonaj próbę na gazecie, by ustalić, jaka odległość malowania jest najlepsza, by nie powstały smugi. Rozpocznij malowanie - zajmie ci to kilka minut. Cena farby sprayu to ok. 8-20 zł, w zależności od wykończenia i pojemności.

Jeśli lubisz wszelkie wyzwania DIY, to z pewnością znane ci są możliwości lakieru do paznokci. Wiele z nich zawiera nitrocelulozę, która jest też wykorzystywana przy produkcji farb czy klejów. Do odnowienia plastikowych donic lakierem do paznokci świetnie nadają się doniczki z białego plastiku. Jak pomalować plastikowe doniczki lakierem?

Do miski z wodą (najlepiej takiej, która może się przybrudzić) wlej różne lakiery do paznokci. Zamieszaj wodę z lakierami dłuższym patyczkiem lub poruszaj miską tak, by na wodzie smugi kolorów się połączyły. Następnie czystą i suchą plastikową doniczkę, zanurz w substancji i wyjmij. Lakier przyklei się do powierzchni plastiku, tworząc kolorowe, oryginalne wzory. Pozostaw do wysuszenia.

Czym pomalować plastikowe doniczki... nie malując ich farbami czy lakierem? Jeśli marzy ci się oryginalna, dekoracyjna plastikowa doniczka, możesz wykorzystać do jej ozdobienia technikę decoupage, czyli w uproszczeniu: dekorowanie przedmiotów papierowymi serwetkami lub papierem ozdobnym.

Jak odnowić plastikowe doniczki tym sposobem? Wytnij z serwetek lub papieru pojedyncze wzorki. Jeśli wykorzystujesz serwetki, oddziel wierzchnią warstwę, tę ze wzorkiem. Posmaruj doniczkę klejem do dekupażu. Nałóż wycięty wzorek na jej powierzchnię. Zwilż palec lub pędzelek klejem. Wygładź nierówności. Pozostaw do wyschnięcia i na koniec polakieruj.

Jeśli proces malowania plastikowych doniczek cię przerasta lub zniechęca do działania, to najprostszym sposobem na renowację takiego przedmiotu jest wykorzystanie np. kleju i pamiątkowych muszelek, kamyków czy innych dekorów, które często są w domu. Sprawdzi się też sznurek lub wstążka jutowa.

Jednak najprostszy sposób na odmianę doniczki to osłonka: modne osłonki są wykonane z trawy morskiej, juty czy bambusa. To bardzo modny, wnętrzarski akcent i rekomendujemy zainwestować w takie osłonki czy kosze, w których rośliny prezentują się naturalnie i pięknie. Koszt takich osłonek to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w zależności od rozmiarów.

Tańszą alternatywą są papierowe osłonki na doniczki lub... stary imbryk, garnek czy puszka. To ekologiczne rozwiązania, z których będziesz bardziej dumna, niż z nowo zakupionych przedmiotów. Jeśli nie straszne ci prace DIY - pomyśl, czy nie warto pokusić się o zrobienie donic betonowych. Są minimalistyczne i surowe, ale w tym tkwi ich urok.

Artykuł na podstawie tekstu Małgorzaty Świgoń. Pierwotnie opublikowany 28.03.2018.

