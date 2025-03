Reklama

Niektórzy mówią, że czysty dom to nudny dom. My się z tym nie zgadzamy. Czysty dom to czysta głowa, przestrzeń, możliwość skupienia się na własnych myślach. I chociaż o wysprzątanym domu marzy wiele osób, to nie zawsze udaje się nam osiągnąć ten idealny stan.

Jak zatem utrzymać w domu porządek, ale tak, by nie spędzać na sprzątaniu całego popołudnia? Te praktyczne wskazówki z pewnością pomogą.

1. Odkładaj rzeczy na swoje miejsce

To podstawowa zasada. Po wejściu do domu odstaw buty, odwieś kurtkę, schowaj torbę do szafy. Jeśli gotujesz, to odkładaj przyrządy kuchenne, staraj się też regularnie czyścić blat roboczy. Wieczorem po kolacji odnieś brudne naczynia i wstaw je do zmywarki, uporządkuj poduszki na kanapie, schowaj niepotrzebne rzeczy.

To prozaiczne czynności. Takie, które zajmują kilka chwil, ale dają niesamowite rezultaty. Zamiast góry naczyń w kuchni zobaczysz czystą przestrzeń. Twój fotel, który od dawna był nieformalnym wieszakiem na ubrania, znowu stanie się fotelem, na którym w końcu będziesz mogła usiąść i wypić kawę.

Odkładanie przedmiotów na miejsce sprawi, że twój dom będzie uporządkowany, a ty z łatwością odnajdziesz wszystko, czego szukasz.

2. Mniej znaczy więcej

Nie magazynuj niepotrzebnych rzeczy, ozdób, ubrań. Szkoda twojej przestrzeni i pieniędzy. Nadmiar przedmiotów tylko przytłacza wnętrze, optycznie je pomniejsza, wprowadza chaos i wymaga większego zaangażowania w sprzątanie. Warto też wspomnieć, że mnogość dekoracji to w konsekwencji więcej kurzu i drobnoustrojów.

Minimalizm za to wprowadza porządek, sprawia, że przestrzeń wydaje się większa, bardziej klasyczna i przemyślana.

fot. Materiały prasowe

3. Odkurzaj regularnie

Mało kto lubi odkurzanie. Trochę to nudne i wymaga sporo czasu. Ale nie musi tak być. Jeśli wybierzesz odpowiedni sprzęt, to odkurzanie i mopowanie mogą stać się proste i praktycznie bezwysiłkowe.

Co byś powiedziała na sprzęt, który wykona całą pracę za ciebie? Roomba Combo 10 Max to potrafi! Twórcy marki iRobot doskonale wiedzą, jak ważna jest dla nas czysta przestrzeń. Jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że nie zawsze mamy czas na sprzątanie.

Roomba Combo 10 Max posiada aż 4-stopniowy system sprzątania. Wyposażono go w szczotkę boczną do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach, dwie gumowe szczotki główne do wszystkich powierzchni, które odrywają brud przyklejony do dywanów, dużą moc ssącą z automatyczną funkcją Carpet Boost oraz system automatycznego unoszenia mopa z funkcją SmartScrub (mopowanie z aktywnym szorowaniem).

Urządzenie poradzi sobie z każdą podłogą lub dywanem. Co ważne, wyposażono je w inteligentna nawigację. Wystarczy, że wskażesz iRobotowi, które pomieszczenia ma sprzątać, a on to zrobi. Możesz też zaplanować odkurzanie i mopowanie w konkretne dni, o konkretnej godzinie, np. wtedy, gdy jesteś w pracy lub na spacerze. Obawiasz się o rośliny, porozrzucane zabawki dziecka lub gryzaki psa? Niepotrzebnie, bo Roomba omija wszystkie przeszkody.

fot. Materiały prasowe

Urządzenie odkurzy i umyje twoją podłogę. Ty za to nie musisz martwić się o czystość samego mopa, bo dzięki stacji dokującej AutoWash nakładka mopująca zostanie uprana i wysuszona automatycznie po zakończonym cyklu sprzątania lub zawsze, gdy będzie taka potrzeba, na przykład po zakończeniu sprzątania w łazience. Co ciekawe, Roomba Combo 10 Max posiada jedyny całkowicie unoszący się moduł mopujący. W praktyce oznacza to m.in., że urządzenie nie zamoczy i nie zabrudzi dywanów.

Czy zatem odkurzanie i mopowanie mogą być przyjemne? Jak się okazuje – tak. iRobot to sprzęt na lata, który zadba nie tylko o czysty dom, ale przede wszystkim o twoją wygodę i komfort. Będzie też stanowił estetyczne uzupełnienie twojego wnętrza. Trzeba przyznać, że urządzenie jest stylowe i niesamowicie eleganckie.

fot. Materiały prasowe

4. Racjonalnie dziel zadania

Jeśli masz ogromny dom i mało czasu, to nie zostawiaj porządków na sobotę. Podziel sprzątanie na kilka dni, a dzięki temu w weekend znajdziesz chwile dla siebie. Deleguj zadania na innych członków rodziny i staraj się mądrze zarządzać swoim czasem. Twój partner z pewnością świetnie poradzi sobie z niektórymi czynnościami. Podobnie zresztą dzieci. Dla przedszkolaka to doskonała forma zabawy i nauki jednocześnie. Wspólna praca dodatkowo łączy i sprawia, że każdy mieszkaniec domu będzie doceniał porządek.

5. Wietrz pomieszczenia

Świeży zapach w domu to synonim czystości. Pamiętaj więc o tym, by regularnie wpuszczać powietrze do swojego wnętrza. Szczególnie wtedy, gdy gotujesz (nieoceniony jest też oczywiście okap kuchenny), a także rano, gdy tylko się obudzisz.

Warto też pomyśleć o naturalnych odświeżaczach powietrza, aerozolach czy perfumach do wnętrz, które sprawią, że w twoim domu zagości piękny zapach, który może też doskonale wyrazić twój temperament.

Czyste wnętrze to suma wielu elementów, począwszy od czystej podłogi i braku kurzu, a skończywszy na minimalizmie i pięknym zapachu. Weź te elementy pod uwagę i zadbaj o swoje miejsce, byś mogła czuć się w nim komfortowo i dobrze.

