Oto 3 sposoby mojej babci na to, aby bez stał dłużej w wazonie. Zawsze o tym pamiętała od razu po ścięciu kwiatów. Każdy z tych kroków robiła jeden po drugim z każda gałązką i spieszyła się, aby trwało to jak najkrócej. Tak przygotowany wazon z kwiatami bzu stał u niej dłużej niż u kogokolwiek innego. Wypróbuj ten 3-stopniowy patent, a dodatkowo możesz zastosować wzmacniającą mieszankę do bzu w wazonie.

Pozbaw ucięte gałązki bzu wszystkich liści

Gdy już utniesz naręcze kwiatów bzu, zacznij od pozbawienia ich liści. Poucinaj wszystkie boczne gałązki, na których znajdują się liście. Będzie ich trochę, bo jeśli chcesz mieć długie łodygi zakończone kwiatami, na pewno będziesz musiała uciąć bez wraz z bocznymi ulistnionymi gałązkami. Pozbądź się ich, bo są one konkurencją dla kwiatów w pobieraniu wody.

Pozbawiony liści bez może zasysać płyn i kierować go wyłącznie do kwiatów. Zapamiętaj - do wazonu wstawiaj bez całkowicie pozbawiony liści.

Natnij końce gałązek bzu

Po ucięciu bocznych ulistnionych gałązek, zajmij się końcówkami pozostałych łodyg. Weź ostry nóż i ponacinaj końcówki gałązek, które wstawisz do wazonu. Natnij je na krzyż na długości ok. 4-5 cm.

Zabieg ten zwiększa powierzchnię, przez którą bez będzie wchłaniał wodę. Kwiaty lilaków potrzebują jej bardzo dużo, a gdy zaczyna jej brakować, zaczynają opadać i więdnąć. Zatem większa powierzchnia „ssąca” wodę da kwiatom szansę na picie do syta.

Wstaw kwiaty bzu do gorącej wody

Tak, nie to nie żart. Nalej do wazonu gorącą wodę z kranu – może być w najwyższej możliwej do uzyskania temperaturze. Jednak nie należy korzystać z gotującej się wody z czajnika. Niemal wrzątek do bzu jest w porządku.

Zanurzenie łodyg bzu w bardzo gorącej wodzie rozmiękcza tkanki łodyg, co sprawia, że z jeszcze większą łatwością chłoną wodę i mogą poić kwiaty. Gotująca się woda natomiast zadziała niszcząco na tkanki łodyg, co zmniejszy ich zdolność do wchłaniania i transportu wody w górę do kwiatów.

Dodatkowe rady, aby bukiet bzu zachwycał dłużej

Ścinaj gałązki bzu wcześnie rano lub wieczorem – jest wtedy najlepiej nawodniony.

Ucinaj gałązki z już rozwiniętymi kwiatami. Niestety w wazonie te nierozwinięte już się nie otworzą.

Wymieniaj wodę w wazonie codziennie – lej do niego chłodną wodę. Gorąca już drugi raz nie musi być stosowana.

Ustaw bukiet w zacienionym miejscu z daleka od dojrzałych owoców. Ich zapach przyspiesza przekwitanie bzu.

Możesz przed użyciem przemyć wazon wodą z octem, który odkazi jego wnętrze i pomoże usunąć osady, których bez nie lubi.

Możesz spryskać kwiaty sprejem do kwiatów ciętych. Spowalnia wyparowywanie wody i przedłuża świeżość bzu.

Ten 3-stopniowy paten działa najlepiej na świeżo ściety bez

