fot. Adobe Stock

Na skróty:

Jeśli stoisz przed wyborem odpowiedniego modelu, odpowiedz sobie na kilka pytań:

Jak dużą choinkę planujesz ubrać na Święta? Ważne są wysokość, objętość gałęzi, waga, średnica pnia. Czy stojak będzie widoczny, czy zakryty przez gęste gałęzie choinki? Jak długo chcesz cieszyć się wyglądem świątecznego drzewka?

Lżejsze drzewo (np. popularny świerk pospolity) nie wymaga tak solidnej podpory jak chociażby jodła kaukaska. Stabilność stojaka ma znaczenie także dla miejsca ustawienia choinki – ta postawiona w centralnym punkcie pokoju będzie bardziej narażona na ew. wywrócenie niż stojąca między ścianą a regałem.

Dla żywotności ciętej choinki ważne jest, aby pień był stale zanurzony w wodzie, dlatego warto wybrać model z pojemnikiem, lub – jeśli jest taka możliwość – ustawić dodatkową miskę, do której będzie sięgał oprawiony pień.

Metalowy stojak na choinkę to zakup, który się opłaci. Wytrzyma wiele lat, a elementy, które mogą rdzewieć lub ulec zużyciu (np. śruby mocujące) łatwo dokupisz. Jego wygląd możesz także w prosty sposób zmienić – wystarczy, że przed kolejnymi Świętami pomalujesz go farbą do metalu. Będzie jak nowy!

Do plusów metalowych stojaków warto zaliczyć:

Stabilność – wśród modeli znajdziesz trójnożne, czteronożne (tzw. krzyżaki) lub o podstawie w kształcie koła, gwiazdy lub kwadratu.

– wśród modeli znajdziesz trójnożne, czteronożne (tzw. krzyżaki) lub o podstawie w kształcie koła, gwiazdy lub kwadratu. Trwałość – w odróżnieniu od plastikowego posłuży przez wiele sezonów.

– w odróżnieniu od plastikowego posłuży przez wiele sezonów. Oryginalny wygląd – zarówno kształtem jak i kolorem dopasujesz go do wystroju wnętrza. Plastikowe modele produkowane są taśmowo, za to wśród kutych i giętych metalowych możesz znaleźć niepowtarzalne.

Metalowe stojaki wbrew pozorom nie muszą być dużo droższe od tych plastikowych – zwykle przepłacamy za design, nie jakość.

Do wad można natomiast zaliczyć ich wagę – kilkunastokilogramowego stojaka nie włożysz do pierwszej lepszej szafki.

Kute stojaki – prawdziwe dzieła sztuki

Wyrobem stojaków choinkowych trudnią się także prawdziwi mistrzowie kowalstwa. Zwykle trudno znaleźć drugi identyczny produkt, dlatego można trafić na prawdziwe perełki, a nawet zlecić wykonanie stojaka wg własnego projektu.

Kute stojaki pod choinkę nie należą do tanich, są za to wyjątkowe i naprawdę trwałe.

To zdecydowanie te wykonane z tworzyw sztucznych. Popularny krzyżak plastikowy możesz kupić już za 10 zł! Model z pojemnikiem na wodę będzie nieco droższy – to wydatek rzędu 30 - 40 zł. Ich zaletą jest więc cena, a co z jakością?



fot. Adobe stock

Nie odradzamy wszystkich stojaków plastikowych – docenią je ci, którzy nie mają wiele miejsca do przechowywania. Plastikowy stojak jest lekki, możesz trzymać go razem z bombkami choinkowymi i innymi ozdobami.

Plastikowy model może nie utrzymać ciężkiej i rozłożystej jodły, ale już z niewielkim świerkiem na pewno sobie poradzi. Warto wiedzieć, że najtańsze plastikowe stojaki są przeznaczone głównie do sztucznych choinek.

Kupując stojak pamiętaj też o zwróceniu uwagi na podstawę oraz nóżki – zabezpiecz podłogę przed porysowaniem.

Nie od dziś wiadomo, że cięte kwiaty w wazonie szybko zwiędną, jeśli zapomnisz nalać wody. Podobnie jest z choinką – cięte drzewko ustawione w mieszkaniu szybko traci wodę. Zwłaszcza zimą, kiedy powietrze jest suche, a temperatura pomieszczeń wysoka.



fot. Adobe stock

Choinka już po kilku dniach może zacząć zrzucać igły, w efekcie jej widokiem nie nacieszysz się długo. Warto wybrać stojak z pojemnikiem na wodę, a jeśli go nie ma, taki, pod którym zmieści się dodatkowe naczynie.

Twoja choinka ma rzadkie gałęzie na dole, a stojak, chociaż stabilny, nie wygląda zbyt estetycznie? I na to jest sposób. Wówczas warto go zakryć. W tym celu możesz wykorzystać materiał w kolorze drzewka lub podłogi (tak, aby nie skupiał uwagi) i odpowiednio go udrapować, a następnie spiąć w niewidocznym miejscu.

Jeśli nie masz do tego cierpliwości, w sprzedaży są specjalne osłonki na stojak (kupisz je w marketach budowlanych i w Internecie). Zwykle są wykonane z juty lub wikliny.

