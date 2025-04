Pomysły na prezent pod choinkę – właśnie pomysły, a nie pieniądze są najważniejsze. Są osoby, które bardzo cenią własnoręcznie zrobione prezenty. Jeśli masz trochę manualnych zdolności poświęć dwa wieczory i kwestię gwiazdkowych prezentów możesz uważać za załatwioną. Jeśli twierdzisz, że nie potrafisz niczego ładnego zrobić, pomyśl jak skomponować zestawy prezentowe z rzeczy codziennego użytku, albo skorzystaj z naszych rad. Ładnie zapakowane może z zabawną karteczką, np. dla Uli – miłośniczki herbaty, naprawdę sprawią wiele radości.

Lampion dla romantyczki

Kup ładną, prostą szklankę lub szklany wazon, trochę dekoracyjnych sztucznych "kamieni" w pasmanterii, klej w pistolecie i świeczki, np. tealighty. Przyklej kamienie do naczynia. Zapakuj lampion (możesz też zrobić trzy jednakowe lub trzy różne) i świeczki w celofan, przewiąż wstążeczką. Dołącz bilecik, np. "Dla Gosi, niech umilają jej wieczory). Koszt nie przekroczy 30 zł.

Pierniczki dla łasucha

Bardzo dobrym pomysłem na prezent są własnoręcznie upieczone pierniczki (np. z 0,5 kg, a nawet z 1 kg mąki) w kształcie choinek, gwiazdek, serduszek. Zamiast pierniczków mogą być także domowej roboty kruche ciasteczka. I jedne i drugie mogą być przechowywane nawet 3 miesiące. Włóż je do ładnego słoja z dekoracyjną pokrywką. Opakowanie będzie częścią prezentu. Przewiąż wstążką, udekoruj bombką lub gałązką. Koszt słoika ok. 20 zł, ciasteczek 15 zł.

Konfitury dla konesera

Jeśli zrobiłaś latem pyszne konfitury z wiśni, brzoskwiń, róży lub malin, śmiało możesz je podarować komuś, kto je bardzo lubi i ceni domowe przetwory, a sam ich nie robi. Wytnij z lnu lub bawełny ładne kapturki, aby przykryć nimi nakrętki słoików, przewiąż wstążką. Włóż słoiki (najlepiej z trzema różnymi smakami) do wiklinowego koszyka, zawiń w celofan. Cena ok. 40 zł wraz z koszyczkiem.

Nalewka dla wujka

Pigwówka, orzechówka, miodówka, a może śliwowica? Jeśli słyniesz w rodzinie z takich specjałów i robisz ich sporo, śmiało możesz obdarować nimi dorosłych członków rodziny, ładnie je pakując.

Serwetki dla pani domu

Może dziergasz na szydełku, haftujesz lub szyjesz? Jeśli tak, to możesz przygotować piękne serwetki pod filiżanki do kawy lub herbaty, uwzględniają gust i wystrój mieszkania osoby, którą chcesz obdarować. Koszt robionych na szydełku serwetek to zaledwie koszt nici. Nie przekroczy 30 zł.

Etui na smartfon lub laptop

Można je uszyć z filcu, dżinsów, których już się nosi itp. Trzeba tylko umieć trochę szyć.

Dekoracyjne doniczki

Kup np. 3 gładkie doniczki i udekoruj je metodą decoupage lub inną, jeśli potrafisz. Tak, aby tworzyły ładną całość i pasowały do mieszkania osoby obdarowanej. Możesz także ozdobić efektownie jedną doniczkę i dokupić do niej piękny kwiatek. Okazały cyprysik przypominający małą choinkę lub np. pięknie kwitnący cyklamen.

Zestaw dla herbaciarza

Kup paczkę lub puszkę bardzo dobrej herbaty, filiżankę lub kubek, który spodoba się twojemu herbaciarzowi i np. dobre praliny. Wyłóż przykrywkę od pudełka po butach bibułką, ułóż na niej elementy prezentu, zapakuj w celofan. Cena 50 zł

Prezent dla zmarzlucha

Kup polarowy kocyk, termofor lub ciepłe skarpety, dobrą herbatę lub butelkę grzańca lub miód pitny. Zapakuj. Koszt ok. 60 zł.

Zestaw dla ogrodnika

Kup 3–4 doniczki z ziołami, ładne, np. podłużne naczynie pasujące do wystroju kuchni bliskiej osoby, małą łopatkę i grabki., woreczek ziemi Nie przesadzaj ziół do naczynia, bo będzie to frajda dla tego, komu je dasz. Zapakuj umiejętnie, aby łodyżki i listki ziół nie ucierpiały. Cena 40 - 50 zł.

Ramka ze zdjęciem dla babci

Rzecz jasna od ukochanej wnuczki lub wnuczka. Przygotuj swoje efektowne zdjęcie. Kup prostą ramkę, którą pomaluj lub oklej tak, aby babci się spodobała i pasowała do jej pokoju. Włóż zdjęcie, możesz napisać z tyłu dedykację.