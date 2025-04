Każda kobieta, która nie wyjdzie z domu bez makijażu, zna doskonale problem związany z zabrudzeniem ubrań kolorowymi kosmetykami. O plamę z podkładu, korektora czy szminki nietrudno, zwłaszcza w porannym rozgardiaszu. Choć plamy z tłustych kosmetyków nie należą do najłatwiejszych do sprania, nie jest to niemożliwe. Zobacz, jak usunąć plamy z podkładu!

Plama z podkładu na bluzce lub spodniach? Nic straconego!

W pierwszym odruchu, zmycie tłustej plamy kojarzy się ze zmoczeniem i przepraniem tkaniny pod bieżącą, ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Na plamy z podkładu jest kilka skuteczniejszych sposobów! Przyda ci się płyn do mycia naczyń, płyn micelarny, spirytus lub zmywacz do paznokci. Poplamioną tkaninę namaczaj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, a następnie wypierz jak zwykle. Brązową, tłustą plamę usuniesz również za pomocą płynu do demakijażu – wystarczy pocierać ją wacikiem nasączonym tym preparatem tak długo, aż kleks zniknie. Następnie również wypierz ciuszek jak zwykle. Tak samo postępuj ze spirytusem lub zmywaczem. W tym przypadku uwaga jednak na delikatne tkaniny!