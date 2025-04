Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, ile stopni Celsjusza powinno być w domu? W jakich warunkach ludzki organizm funkcjonuje najlepiej? Czy wiesz, że tak naprawdę w każdym z pomieszczeń w domu optymalna temperatura jest inna?

Optymalna temperatura w domu – czyli jaka?

Odpowiednia temperatura w domu jest kluczem do dobrego samopoczucia, zdrowia i efektywności w ciągu dnia. Od tego zależy również jakość naszego snu! Czy wiesz jednak, co dokładnie oznacza „optymalna temperatura”? Ile to stopni? Ustalenie jednego przedziału jest dość trudne, ze względu na kilka czynników, które go warunkują: wieku, trybu życia, a także pory roku. Zakłada się, że najlepsza temperatura w pokoju dziennym to 21 stopni, a w łazience – 25. Zobacz w naszym materiale video, ile powinno być stopni w jakich pomieszczeniach!