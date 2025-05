Maj to dla wielu ogrodników długo wyczekiwany moment. Wreszcie można przenieść sadzonki pomidorów z parapetów i inspektów do gruntu. Jednak żeby pomidory odwdzięczyły się naprawdę obfitym plonem, trzeba im dobrze przygotować start w nowym miejscu. Sadzenie to kluczowy moment – od niego zależy, czy rośliny będą silne, zdrowe i odporne na choroby. Oto jak to zrobić najlepiej, jak się da.

Kiedy sadzić pomidory do gruntu?

Najlepszy czas na sadzenie pomidorów to druga połowa maja, po tzw. Zimnej Zośce, czyli po 14-15 maja, kiedy minie ryzyko przymrozków. Pomidory są ciepłolubne – nawet krótka nocna obniżka temperatury może im zaszkodzić. Jeśli zrobisz to wcześniej, sprawdź koniecznie, jak zabezpieczyć ogród przed Zimną Zośką.

W cieplejszych rejonach Polski można pomidory sadzić do gruntu nieco wcześniej, ale ogólna zasada brzmi: grunt musi mieć co najmniej 14 stopni, a dni powinny być stabilnie ciepłe.

Zasady sadzenia pomidorów

Dobra sadzonka pomidora to podstawa. Powinna być dobrze ukorzeniona, mieć około 20–30 cm wysokości, grubą, sztywną łodygę i przynajmniej 5–7 dobrze wykształconych liści.

Jeśli rozsada była hartowana (czyli stopniowo przyzwyczajana do warunków zewnętrznych), tym świetnie – nie dozna szoku po przesadzeniu. Przygotowanie podłoża. Pomidory są żarłoczne – potrzebują żyznej, próchniczej ziemi, najlepiej o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6–6,8). Gleba powinna być dobrze przekopana, przynajmniej na głębokość 30 cm. Odstępy między sadzonkami. Pomidory sadź co 40–60 cm (w zależności od odmiany) i w rzędach oddalonych o ok. 70 cm. Dołek powinien być dość głęboki, aby umożliwił zakopanie sadzonki pomidora niemal aż po dolne liście – dzięki temu roślina wypuści więcej korzeni bocznych i będzie stabilniejsza. Do każdego dołka warto dodać: 1 garść kompostu, łyżeczkę dolomitu (źródło wapnia) i szczyptę mączki rogowej (wolnodziałający nawóz azotowy). Po posadzeniu delikatnie ugnieć ziemię i podlej obficie, najlepiej ciepłą wodą.

Posadziłaś pomidory – co dalej?

Oczywiście trzeba o pomidory zadbać. Warto przykryć ziemię wokół pomidorów słomą, kompostem, trawą lub agrowłókniną. To ograniczy parowanie wody, zahamuje wzrost chwastów i ustabilizuje temperaturę gleby.

Większość odmian pomidorów wymaga podwiązywania do palików lub sznurków. Najlepiej wbić palik od razu podczas sadzenia, aby nie uszkodzić później korzeni.

Pomidory lepiej podlewać rzadziej, ale obficie (2–3 razy w tygodniu). Zawsze lej wodę na ziemię, nie spryskuj liści, by nie sprzyjać chorobom grzybowym.

Po 2–3 tygodniach od posadzenia możesz zacząć sadzonki nawozić. Najlepiej stosować nawóz organiczny, np. biohumus, gnojówkę z pokrzywy lub zrób domowy nawóz do pomidorów.

