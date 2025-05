Zrób to w ogrodzie, a przędziorki będą go omijać szerokim łukiem. I wcale nie chodzi o opryski ani fusy z kawy

Opryski zwalczają przędziorki, ale co zrobić, żeby zniechęcić te szkodniki do pojawienia się w ogrodzie? Oto kilka praktycznych porad, które sprawią, że przędziorki nie uznają twojego ogrodu za raj na ziemi i będą go unikać.