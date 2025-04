Bukszpan to zimozielony krzew ozdobny o ciemnozielonym ulistnieniu. Warto go mieć, choćby z tego powodu, że wiosną, gdy kwitnie (w marcu-kwietniu) odwiedzają go muchówki z rodziny Anthomyiidae, bzygowate, pszczolinki, a także pszczoły miodne.

Bukszpan jest też doskonałym schronieniem dla ptaków i miejscem na lęgi. Pożytek z niego mają również sikorki modre, które zjadają nasiona, zaś nornik zwyczajny ogryza korę. Niestety, bukszpan może atakować ćma bukszpanowa - groźny szkodnik, który potrafi zniszczyć całe żywopłoty.

Jak ukorzenić bukszpan?

Gdy masz już w ogrodzie krzewy bukszpanu i przycinasz je, wykorzystaj pozostałości po strzyżeniu. Zostaje wówczas bardzo dużo zdrowych gałązek. Szkoda je wyrzucać. Za jednym zamachem da się z nich przygotować sporo sadzonek. Właściwie można to robić przez cały sezon, ale najkorzystniejszą porą jest późna wiosna i późne lato.

Rozmnażanie bukszpanu jest naprawdę proste. Na sadzonki wystarczą młode pędy o długości około 10 cm, ale mogą być także krótsze - te, które odetniesz podczas formowania krzewu.

fot. Przycinanie bukszpanu / Adobe Stock

Bukszpan - rozmnażanie krok po kroku

Zobacz, jak zrobić sadzonki bukszpanu w 6 krokach:

Na sadzonki najlepiej nadają się młode, dobrze wykształcone pędy o długości 6-7 cm, które mają przynajmniej 2-3 zdrowe liście. Jeśli chcesz użyć pędów bocznych, nie odcinaj ich, lecz oderwij. Wówczas powstanie sadzonka z tzw. piętką, która łatwiej się ukorzeni . Sadzonkom odetnij górny, najmłodszy odcinek pędu, tuż nad liściem. Warto to zrobić z tego powodu, że młode liście szybko więdną, wyparowują znaczne ilości wody, a to utrudnia wykształcanie korzeni.

. Sadzonkom odetnij górny, najmłodszy odcinek pędu, tuż nad liściem. Warto to zrobić z tego powodu, że młode liście szybko więdną, wyparowują znaczne ilości wody, a to utrudnia wykształcanie korzeni. Sadzonki obrabiaj w miejscu możliwie zacienionym , w chłodniejszy dzień, aby nie traciły dużo wody, a po ich zrobieniu szybko umieść je w podłożu.

, w chłodniejszy dzień, aby nie traciły dużo wody, a po ich zrobieniu szybko umieść je w podłożu. Wymieszaj piasek z torfem lub perlitem . Wsyp do naczyń.

. Wsyp do naczyń. Końcówki sadzonek zanurz w ukorzeniaczu do roślin niezdrewniałych lub półzdrewniałych. Ołówkiem lub patyczkiem zrób w ziemi otworki, włóż do nich sadzonki i dociśnij palcami . Sadzonki staraj się umieszczać w ziemi jak najpłycej, a po posadzeniu obficie je podlej, co wpłynie dodatnio na przyleganie podłoża do końcówek pędów. Zrób to ostrożnie, aby nie wypłukać ich z ziemi. Pamiętaj, by potem regularnie je podlewać.

. Sadzonki staraj się umieszczać w ziemi jak najpłycej, a po posadzeniu obficie je podlej, co wpłynie dodatnio na przyleganie podłoża do końcówek pędów. Zrób to ostrożnie, aby nie wypłukać ich z ziemi. Pamiętaj, by potem regularnie je podlewać. Naczynia z sadzonkami postaw w miejscu zacisznym, zacienionym. Powinny wypuścić korzenie w ciągu kilku tygodni do pół roku. Jeśli chcesz przyspieszyć rozwój roślin, nakryj je szklanymi lub plastikowymi naczyniami albo folią. Pamiętaj, by co pewien czas je wietrzyć, czyli odkrywać.

Powinny wypuścić korzenie w ciągu kilku tygodni do pół roku. Jeśli chcesz przyspieszyć rozwój roślin, albo folią. Pamiętaj, by co pewien czas je wietrzyć, czyli odkrywać. Młode rośliny musisz przetrzymać przez zimę w pomieszczeniu. Wiosną wysadź je do podłoża. Gdy podrosną, przytnij, by ładnie się zagęściły.

