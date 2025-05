Zamiast sięgać po gotowe sztuczne nawozy, możesz wykorzystać coś, co zwykle ląduje w koszu — skórki od jabłek. To tani, ekologiczny i niezwykle skuteczny sposób na to, by rośliny balkonowe, w tym kapryśne surfinie, znowu rozkwitły, także dosłownie.

Jak przygotować nawóz ze skórek jabłek do surfinii?

Składniki:

skórki z 4–6 jabłek,

1 litr letniej wody,

słoik lub butelka z szerokim wlewem,

kawałek gazy lub ściereczka do przykrycia.

Skórki umieść w słoiku lub butelce. Zalej je wodą tak, aby były całkowicie przykryte. Przykryj naczynie gazą lub ściereczką i zostaw w ciepłym miejscu na 3–5 dni. Raz dziennie przemieszaj zawartość — zacznie lekko fermentować, co oznacza, że proces zachodzi prawidłowo.

Po kilku dniach przecedź płyn, wyrzuć resztki skórek (najlepiej do kompostownika), a uzyskany nawóz rozcieńcz w proporcji 1:3 z wodą (czyli 1 część nawozu + 3 części wody).

Jak stosować nawóz ze skórek jabłek?

Podlewaj surfinię takim nawozem raz na 7–10 dni, najlepiej rano lub wieczorem. Możesz stosować zarówno do podlewania ziemi, jak i do delikatnego oprysku liści (byle nie w pełnym słońcu).

Kiedy i jak często nawozić surfinie?

Surfinie to bardzo żarłoczne rośliny. Kiedy kwitną (czyli praktycznie przez całe lato), potrzebują regularnego dokarmiania. Domowy nawóz ze skórek jabłek możesz stosować naprzemiennie z innymi naturalnymi nawozami (np. z gnojówką z pokrzywy lub nawozem z fusów z kawy), by zapewnić roślinie komplet składników.

Stosuj nawóz ze skórek jabłek razem z innymi naturalnymi nawozami, a twoje surfinie będą cięzkie od kwiatów, fot. Adobe Stock, benschonewille

Zalety nawozu ze skórek jabłek

Skórki jabłek to prawdziwa bomba składników odżywczych. Zawierają:

potas – kluczowy dla obfitego kwitnienia,

– kluczowy dla obfitego kwitnienia, fosfor – wspomaga rozwój pąków i korzeni,

– wspomaga rozwój pąków i korzeni, wapń – wzmacnia tkanki roślinne,

– wzmacnia tkanki roślinne, kwasy organiczne – regulują pH i wspierają mikroflorę glebową.

To wszystko sprawia, że skórki jabłek są świetnym surowcem do przygotowania domowego nawozu fermentacyjnego, który idealnie odpowiada na potrzeby surfinii.

