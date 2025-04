Żonkile kwitną praktycznie przez całą wiosnę, przez co są jej pięknym symbolem. Ich intensywny kolor świetnie sprawdza się jako ozdoba stołu i piękna dekoracja wielkanocna. Nie są też trudne w uprawie, za to trzeba się nimi dobrze opiekować, kiedy są w formie ciętej w wazonie.

Spis treści:

Żonkil (żółty narcyz, narcyz trąbkowy) jest rośliną cebulową, wieloletnią, która zakwita wczesną wiosną, najczęściej od marca do maja. Czasem może zdarzyć się, że pierwsze kwiaty wypuści już pod koniec stycznia. Ma bardzo długą łodygę i dekoracyjne, intensywnie żółte kwiaty. Dorasta do maksymalnej wysokości 40 cm. To piękny wiosenny kwiat, które możesz z powodzeniem uprawiać w domu i ogrodzie.

Każdy pęd zazwyczaj zakończony jest drobnymi kwiatami ze spiczastymi kwiatami oraz mocno wydłużonego, wystającego przykoronka. Zwykle na jednym pędzie może być od 2 do 6 kwiatów. To piękna opcja jako kwiaty na Dzień Kobiet - niektórzy uważają, że żółty kolor symbolizuje zdradę, ale żonkile są symbolem szacunku i zaufania. Czasem kojarzone są z nieodwzajemnioną miłością.

fot. Jak wygląda żonkil/Adobe Stock, Janina_PLD

Narcyz jest szeroką grupą kwiatów, do których zalicza się żonkil, czyli narcyz żółty lub narcyz trąbkowy. Każdy żonkil jest więc narcyzem, ale nie każdy narcyz jest żonkilem. Istnieje bardzo dużo odmian narcyzów, większość z nich nie ma żółtych kwiatów, ale bardziej białe, kremowe lub słomkowe. Zdarzają się także dwukolorowe, najczęściej żółto-białe.

Żonkile mają wyraźne dłuższą trąbkę (przykoronek), niż ich kuzyni, a także pachną mniej intensywnie. Narcyzy, szczególnie odmiana wonna i biała wydzielają bardzo mocny, przyjemny aromat.

Żonkile dobrze sobie radzą zarówno w gruncie, jak i w donicy. Możesz je uprawiać w ogrodzie, na tarasie czy balkonie, a także w domu. Lubią przede wszystkim żyzne i próchnicze podłoże, a także stanowiska oświetlone lub półcieniste. Nie poradzą sobie jedynie w miejscach całkowicie zacienionych.

W większości żonkile jednak radzą sobie w każdych warunkach i nie mają specjalnych wymagań. Jeśli chodzi o podlewanie, lepiej robić to rzadziej, niż częściej. Raz w tygodniu możesz obficie podlać żonkile i zostawić je samym sobie. W ten sposób na pewno będą kwitły piękne i zdrowe.

Żonkile świetnie sprawdzają się jako kwiaty na rabatki, dobrze wyglądają także posadzone przy ogrodzeniach lub wzdłuż ścieżek.

fot. Żonkile w doniczce i w gruncie radzą sobie tak samo dobrze/Adobe Stock, OLENA

Żonkile możesz sadzić na przełomie lata i jesieni. Najlepszy termin to przełom sierpnia i września. Jeśli ziemia nie jest przemarznięta ani bardzo podmokła, możesz wysadzać cebule do gruntu jeszcze w październiku, ale warunkiem jest dobra pogoda. Wówczas żonkil wypuści pierwsze pędy wczesną wiosną lub pod koniec zimy.

Jeśli przegapisz ten moment i zastaną cię pierwsze przymrozki albo gdy jesień będzie wyjątkowo mokra, musisz poczekać do następnego roku. Wiosną kup za to gotowe sadzonki i wysadź je do gruntu na przełomie marca i kwietnia.

Żonkile pięknie wyglądają także w wazonie. Pamiętaj, żeby odpowiednio dbać o bukiet kwiatów i nie trzymać żonkili w jednym naczyniu z innymi kwiatami. Żonkile utrudniają przeżycie innych ciętych kwiatów.

fot. Żonkile w wazonie/Adobe Stock, Diana Vyshniakova

Przekwitłe kwiaty usuwaj na bieżąco, aby zrobić miejsce na nowe okazy. Kiedy roślina przekwitnie, oberwij wszystkie pozostałości kwiatów i pozostaw łodygę oraz liście w ziemi aż do czerwca. Kiedy zaczną usychać, obetnij liście, a cebulkę wykop i pozostaw w przewiewnym, ciepłym miejscu na kilka tygodni, nawet do dwóch miesięcy.

Dzięki temu cebula dobrze wyschnie i będzie gotowa do ponownego wysadzenia. Żonkile zakwitają ponownie przez ok. 5-8 lat.

