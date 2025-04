Wiosna to czas, kiedy cała przyroda budzi się do życia i wypełnia kolorami. Wiele roślin zakwita na żółto, przez co lasy, polany, ale też ogrody i rabatki wyglądają przepięknie. Zobacz, na jakie żółte wiosenne kwiaty warto postawić wiosną.

Reklama

Spis treści:

Z wiosną przede wszystkim kojarzą się żonkile oraz narcyzy. Te piękne okazy zakwitają na żółto już na przedwiośniu - czasem już na początku lutego. Narcyzy mogą kwitnąć nie tylko na żółto, ale też na biało, natomiast żonkile (będące odmianą narcyzów) zawsze wypuszczają intensywnie żółte kwiaty o subtelnym, delikatnym zapachu.

Kwiaty te mogą rosnąć dziko, szczególnie na południu Europy, choć także w Polsce. Jednak najczęściej są rośliną ogrodową, doniczkową i świetną propozycją na rabatki. Są łatwe w uprawie i nie mają wielu skomplikowanych wymagań.

fot. Żółte kwiaty wiosenne: żonkile/Adobe Stock, andrewbalcombe

Zawilce, przez moją prababcię zwane kuzynkami, najczęściej spotyka się w odmianie białej, jednak na żółte kwiaty także można natrafić. Wiosną pokrywają bardzo duże obszary, dzięki czemu lasy wyglądają niezwykle dekoracyjnie i zachęcają do spacerów.

Kuzynki występują na terenie całego kraju, preferują lasy liściaste oraz mieszane. Najczęściej rosną dziko, ale możesz je uprawiać także w ogrodzie. Najlepiej będą czuły się w gruncie, ale musisz wiedzieć, że są dość ekspansywne i lubią się rozsiewać.

fot. Żółty wiosenny kwiat: zawilec/Adobe Stock, orestligetka

Kaczeniec, czyli knieć błotna, uwielbia tereny podmokłe, bagienne oraz mokradła. Dzięki temu będzie idealną rośliną do oczka wodnego. Ma niewielkie, dekoracyjne kwiaty, które wypuszcza czasem już w kwietniu, jednak najczęściej roślina kwitnie w maju. Jest niestety trująca, dlatego musisz uważać, jeśli masz w domu zwierzęta.

Gatunki rosnące dziko dość mocno się rozprzestrzeniają, dlatego do ogrodu wybierz nieco mniej ekspansywne - najlepiej dopytać o to w sklepach ogrodniczych. Kaczeńce mogą kwitnąć na żółto, czerwono lub kremowo.

fot. Żółte kwiaty wiosenne: kaczeńce/Adobe Stock, Mieszko9

Nachyłek to wieloletnia bylina, którą można zaliczyć do roślin, które nie wymagają podlewania. Dobrze znosi susze i nie potrzebuje częstego zasilania wodą. Świetnie sprawdza się jako roślina na rabatki. Większość odmian nachyłków jest mrozoodporna, dzięki czemu mogą bezpiecznie zimować w gruncie i wypuścić nowe pędy wczesną wiosną. Potrafią kwitnąć przez wiele miesięcy, jeśli na bieżąco usuwasz kwiatostany.

Lubią jesienne przycinanie i nawożenie raz na jakiś czas. Dobrze jest też raz na kilka lat rozdzielić bryłę korzeniową na kilka mniejszych partii, ponieważ nachyłki bardzo mocno się rozkrzewiają. Występują też w bardzo wielu odmianach, dlatego sprawdź dokładnie, która z nich będzie dla ciebie idealna.

fot. Wiosenne kwiaty kwitnące na żółto: nachyłek/Adobe Stock, fotomolka

Tulipany występują w wielu ciekawych odmianach kolorystycznych. Możesz uprawiać tulipany fioletowe, różowe, czerwone, białe, bordowe, herbaciane, rude, a także żółte. Występują także odmiany dwukolorowe. Tulipany pięknie prezentują się zarówno w wazonie, jak i w doniczce czy bezpośrednio w gruncie. Tulipany sadzi się najczęściej jesienią, aby miały szansę wzejść na już na początku wiosny. Kwitną dość krótko, ale są niezwykle dekoracyjne.

Zobacz też: Jak dbać o tulipany w wazonie?

Po przekwitnięciu nie ma potrzeby wykopywania cebul - możesz zostawić je w gruncie. Tulipany są wieloletnie i mrozoodporne.

fot. Wiosenne żółte kwiaty: tulipany/Adobe Stock, Revive Photo Media

Przebiśniegi zwykle kojarzą się z białymi kwiatami, ale mogą także zakwitnąć na żółto albo fioletowo. Nie jest to częsty widok, za to bardzo okazały. Kolorowe płatki, otulone warstwą śniegu wyglądają pięknie. Najczęściej rosną dziko, ale możesz je też z powodzeniem uprawiać w ogrodzie. Najlepiej posadź je jesienią, aby wzeszły jako pierwsze wiosenne kwiaty już w lutym lub marcu.

Kwitną około 10-14 dni, a następnie tworzą torebki nasienne i przechodzą stopniowo w stan spoczynku. Zwykle nie ma potrzeby ich wykopywania na zimę.

fot. Wiosenne żółte kwiaty: przebiśniegi/Adobe Stock, Alisa

Najpopularniejszymi odmianami krokusów są te w kolorze niebieskim i fioletowym, ale równie często można spotkać je także w wersji żółtej. Są pięknym zwiastunem nadchodzącej wiosny. Często rosną dziko w parkach, przy lasach oraz w przestrzeniach miejskich. Możesz je także uprawiać w ogrodzie - zarówno w gruncie, jak i doniczce.

Krokusy nie mają dużych wymagań i dobrze czują się niemal w każdych warunkach. Są też bardzo odporne na niesprzyjające temperatury, wiatr czy opady śniegu.

fot. Wiosenny żółty kwiat: krokus/Adobe Stock, emmi

Oprócz tych mniejszych kwiatów, wiosną możesz spotkać także wiele drzew i krzewów, które zakwitają na żółto. To przede wszystkim:

forsycja (spotkasz ją w większości ogrodów, czasem rośnie też w przestrzeniach miejskich),

dereń jadalny (możesz zrobić z niego pyszne przetwory),

azalia pontyjska,

magnolia (najpopularniejsze są te różowe, ale żółtych też jest sporo w ogrodach i parkach),

mahonia,

złotlin japoński,

wiąz.

Kwitną one w różnym czasie - niektóre z nich wypuszczają pierwsze kwiaty już w marcu, inne dopiero w maju. Dzięki temu przez całą wiosnę możesz cieszyć się pięknym ogrodem.

fot. Żółte drzewa i krzewy wiosenne (tu: magnolia)/Adobe Stock, tillottama

Reklama

Czytaj także:

Jakie rośliny kwitną wiosną?

Wiosenne porządki w ogrodzie

Drzewa kwitnące wiosną na biało