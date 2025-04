Żółte rośliny na balkon to dość popularny wybór. Intensywna, słoneczna barwa kwiatów wygląda wiosennie i tworzy na balkonie przyjemny klimat. Możesz wybrać odmiany na małą i dużą przestrzeń. Jakie żółte kwiaty są najlepsze na balkon?

Słoneczniki zwykle rosną w ogrodach ze względu na swoje rozmiary, jednak możesz wybrać wersję miniaturową, która pięknie wygląda na dobrze nasłonecznionym balkonie. Zwykle nie przekraczają metra wysokości. Kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne.

Potrzebuje jednak dość dużej donicy, żeby móc dobrze się rozwijać. Wymaga słonecznego stanowiska, osłoniętego od wiatru oraz żyznego, przepuszczalnego podłoża. Dobrze będzie czuł się na balkonie południowym. Nie lubią przesadzania i mogą potrzebować regularnego podlewania oraz nawożenia. Źle tolerują nawet niewielkie okresy suszy.

Frezje występują w wielu odcieniach, może mieć także żółte kwiaty. Dorastają do ok. 30 cm wysokości, więc świetnie sprawdzają się na niewielkich i średnich balkonach. Mogą kwitnąć w różnych okresach, w zależności od odmiany i terminu wysiewu.

Potrzebują słonecznego, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego stanowiska, a także dość wysokich temperatur. Są niestety dość trudne w uprawie – wymagają żyznej, przepuszczalnej i bogatej w składniki odżywcze gleby. Frezja potrzebuje osłonięcia od silnego wiatru. Warto podlewać ją regularnie, ale nie nadmiernie.

Bratki występują w różnych kolorach, a jeśli chcesz wybrać żółte kwiaty na balkon, sięgnij właśnie takie sadzonki. To niewymagająca roślina balkonowa, która dobrze czuje się zarówno w słonecznym, jak i półcienistym stanowisku. Bratki dobrze jest sadzić na balkonie wschodnim i zachodnim.

Lubi lekko kwaśne, piaszczyste podłoże. W takich warunkach kwitnie nieprzerwanie przez wiele miesięcy, także wczesną wiosną, kiedy zdarzają się jeszcze przymrozki. Bratki nie wymagają także szczególnego nawożenia, jednak ważne jest regularne podlewanie. Świetnie prezentują się na poręczach balkonowych oraz w skrzyniach, a także po zewnętrznej stronie parapetów.

Gerbery to piękne, żółte kwiaty na balkon, które warto posadzić w wersji miniaturowej. Ta odmiana dorasta do ok. 30 cm wysokości i występuje w różnych odcieniach. Kwitnie przez cały rok w różnych okresach (w zależności od odmiany). Gerbera lubi dobrze oświetlone miejsca o dużej wilgotności powietrza, dlatego warto ją regularnie zraszać. Potrzebuje także regularnego, obfitego podlewania oraz nawożenia. Należy ją także chronić przed mrozem i silnym wiatrem. Gerbery dobrze rośnie na balkonie wschodnim.

