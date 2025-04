Żółte kwiaty jesienne pięknie prezentują się zarówno na balkonach, jak i w ogrodach i przestrzeniach miejskich. Ich intensywna barwa zachwyca i pozwala zachować na dłużej wspomnienie słonecznego lata, jednocześnie ocieplając chłodne, jesienne wieczory. Jakie są najpopularniejsze jesienne kwiaty i co warto posadzić w ogrodzie?

Reklama

Spis treści:

Słoneczniki ozdobne uważane są za jedne z najpiękniejszych kwiatów końca lata i początku jesieni. Kwitną od lipca aż do października i mogą być uprawiane zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach czy skrzyniach.

W zależności od odmiany słoneczniki mogą osiągać różne wielkości. Nie dają one jadalnych owoców, dzięki czemu ich kwiaty są nieco mniejsze, niż słoneczniki uprawne. Zwykle są uprawiane jako rośliny jednoroczne. Lubią silnie nasłonecznione stanowisko i potrzebują żyznej, bogatej w składniki odżywcze gleby. Potrzebują regularnego podlewania oraz nawożenia.

fot. Żółte kwiaty jesienne: słonecznik/Adobe Stock, Sergii Mostovyi

Rudbekia to bylina, która kwitnie od lipca do października. Pochodzi z rodziny astrowatych, dlatego płatki jej kwiatów są niewielkie i strzeliste. Ma małe wymagania glebowe i może być uprawiana w gruncie lub pojemnikach.

Osiąga maksymalnie 60 cm wysokości i ma dobre właściwości mrozoodporne – może zimować i ponownie zakwita kolejnego lata. Lubi słoneczne stanowiska, ale dobrze radzi sobie także w półcieniu. Rudbekia dobrze czuje się przy podporach i jest uważana za roślinę bardzo przyjazną pszczołom.

Sprawdza się także jako kwiaty cięte do wazonu – pozwalają odczarować chłodny klimat jesieni w domu. To idealne żółte kwiaty jesienne.

fot. Żółte kwiaty jesienne: rudbekia/Adobe Stock, Bydlinska

Nawłoć to piękna bylina o małych wymaganiach pielęgnacyjnych. Może dorastać nawet do metra wysokości. Kwitnie późnym latem oraz jesienią – zdarza się, że kwiaty pojawiają się od sierpnia aż do listopada.

Jest rośliną dość ekspansywną, a zatem najlepiej sprawdzi się w dużym ogrodzie albo w skrzyni. Lubi słoneczne i półcieniste stanowiska i nie ma wymagań co do rodzaju ani wilgotności gleby. Warto pamiętać, że nawłoć ma szereg właściwości zdrowotnych, dlatego warto posadzić ją w ogrodzie lub na balkonie.

fot. Żółte kwiaty jesienne: nawłoć/Adobe Stock, alenazamotaeva

Chryzantema, choć kojarzona z cmentarzami i Świętem Zmarłych, jest piękną jesienną rośliną na balkon. Występuje w wielu odmianach kolorystycznych, w tym także żółtej. Jej dekoracyjne kwiaty układają się w kształt kuli, dzięki czemu roślina pięknie wygląda przez niemal całą jesień.

Kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Chryzantema może rosnąć w gruncie i w pojemnikach – dobrze czuje się niemal w każdych warunkach. Lubi słoneczne stanowisko i stale wilgotną glebę. Dobrze czuje się także w podłożu zasadowym.

fot. Żółte kwiaty jesienne: chryzantema/Adobe Stock, Anna

Reklama

Czytaj także:

Jesienne drzewa

Krokusy jesienne

Niskie iglaki do ogrodu