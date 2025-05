Wyjeżdżasz na parę dni z domu lub na dłużej i martwisz się o rośliny doniczkowe? Czasami nawet ciężko liczyć na sąsiadkę, bo zawsze istniej ryzyko, że zapomni podlać kwiaty albo zrobi to niewłaściwie. Aby nie ryzykować przesuszenia czy przelania roślin, tak jak ja zaopatrz się w coś, co załatwi tę sprawę bez pudła. Te kroplowniki kupisz w Action za niewielkie pieniądze. Pomogą ci uniknąć błędów w podlewaniu roślin.

Prosty kroplownik w niskiej cenie w Action

Zacznijmy od najprostszej wersji kroplownika. Kosztuje tylko 2,99 za sztukę. To plastikowy zbiorniczek w kształcie kuli z ostro zakończoną wylewką. Wystarczy go napełnić wodą i wbić w ziemię w doniczce tak, aby stał w miarę pionowo. Ważne, aby wstawić go w wilgotną ziemię, w przeciwnym razie od razu spora część wody wniknie ze zbiorniczka do doniczki.

W miarę wysuszania się ziemi, kroplownik będzie uwalniał wodę, podając jej roślinie tyle, ile potrzebuje – nie zaleje jej wodą, ani nie pozwoli ziemi się przesuszyć.

Na weekendowe, nawet te przedłużone, wypady to wystarczające rozwiązanie. Jeśli planujesz dłuższy wyjazd lub masz w domu rośliny łapczywie pijące wodę, przyda ci się bardziej zaawansowany kroplownik.

Ja takiego prostego kroplownika używam na co dzień do zielistek, które pochłaniają wodę litrami. Po prostu, gdy widzę, że zbiorniczek jest pusty, ponownie go napełniam i znowu wsadzam do doniczki, pilnując, aby korzenie miały stały dostęp do wilgoci.

Prosty kroplownik za 2,99 zł w Action, fot. materiały prasowe Action

Kroplownik FERM od Action

To już bardziej precyzyjne urządzenie, w dodatku ma większą pojemność – mieści aż 0,5 litra wody. W dodatku producent daje na niego 3 lata gwarancji, co za cenę 7,99 za sztukę jest wielką zaletą tego gadżetu.

Wyposażono go dodatkowo w czterostopniową regulację przepływu wody, dzięki czemu możesz regulować tempo opróżniania się zbiornika z wodą.

Urządzenie jest też bardzo praktyczne, gdyż napełnia się je po zdjęciu przykrywki, więc nie ma problemu z wycelowaniem strumieniem wody w dość szeroki otwór.

To dobre rozwiązanie, gdy masz duże rośliny w donicach lub wyjeżdżasz na dłużej niż na 3-4 dni. Ustawiając przepływ wody na 1-2, możesz utrzymać przy życiu rośliny nawet przez ponad 2 tygodnie, nie prosząc nikogo o ich podlewanie.

Kroplownik z regulacją tempa wypływu wody z Action, fot. materiały prasowe Action

