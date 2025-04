Ocet to bardzo tani produkt spożywczy, który świetnie sprawdza się nie tylko w galarecie mięsnej i sałatkach, ale także w domu i ogrodzie. Woda z octem ma naprawdę mnóstwo zastosowań, możesz jej użyć także do usuwania chwastów.

Właściwości skrzypu polnego sprawiają, że jest to bardzo cenna roślina, ale bywa też uporczywym chwastem. Szybko się rozrasta i potrafi pojawić się dosłownie znikąd. Ogrodnicy i działkowcy często zmagają się z prawdziwą plagą skrzypu, który pobiera składniki odżywcze z wody i gleby, osłabiając przy tym inne rośliny.

Przez to, że jest to chwast trudny do wytępienia, bardzo często pierwszym wyborem są chemiczne środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Jeśli jednak chcesz nie tylko pozbyć się skrzypu, ale także nie zaszkodzić innym roślinom, wykorzystaj ocet. Ma on silne żrące działanie, dlatego może pomóc ci skutecznie wytępić skrzyp.

Ocet najlepiej zadziała na skrzyp polny w postaci oprysku. Przygotuj więc niewielką buteleczkę z atomizerem. Jednorazowo lepiej przygotować mniejszą ilość, aby ocet i pozostałe składniki nie straciły swoich właściwości.

Do zrobienia oprysku z octu na skrzyp potrzebujesz:

ok. litra wody,

250 ml octu (najlepszy będzie spirytusowy),

odrobina płynu do mycia naczyń,

pół szklanki drobnoziarnistej soli.

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Kiedy cała sól się rozpuści, przelej całość do buteleczki i pryskaj skrzyp codziennie. Konsekwentne stosowanie oprysku sprawi, że chwast stopniowo będzie obumierał.

Jeśli chcesz pozbyć się skrzypu ze swojego ogrodu, najlepiej stosować oprysk po zbiorach i żniwach, kiedy roślina jest najbardziej osłonięta. Jeśli jednak plaga jest bardzo duża, możesz ostrożnie pryskać roślinę także w ciągu sezonu wegetacji, kwitnienia czy owocowania.

W takich sytuacjach staraj się nie kierować płynu w stronę ziemi, aby niepotrzebnie jej nie zakwaszać. W ten sposób możesz jedynie wesprzeć wzrost kwasolubnego skrzypu. Pryskaj roślinę "na długości".

