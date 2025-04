Zioła w doniczce. Koper ogrodowy

Koper ogrodowy to chyba najpopularniejsza przyprawa w Polsce. Roślina wyrasta nawet do 1,5 metra i najlepiej wysiać go w skrzynce. Dobrze jest podzielić ją na kilka części i wysiewać koper w kolejnej części skrzynki mniej więcej co dwa tygodnie. W ten sposób będziemy mieli świeży koperek przez dłuższy czas.