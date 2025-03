Bugenwilla to roślina, która swoim egzotycznym wyglądem i intensywnymi barwami przyciąga nie tylko naszą uwagę w ogrodach i na tarasach, ale także owady zapylające. Pochodzi z regionów tropikalnych i subtropikalnych, gdzie jest przyzwyczajona do ciepła, dlatego zimowanie bugenwilli w naszych warunkach wymaga zapewnienia jej szczególnej troski. Jak przygotować tę piękną roślinę do zimy, by zachowała zdrowie i mogła ponownie odbić w kolejnym sezonie?

Bugenwilla jest ciepłolubna, dlatego w Polsce nie przetrwa zimy na zewnątrz. Mróz i zimne powietrze mogą szybko zniszczyć roślinę, dlatego konieczne jest przeniesienie jej w miejsce, gdzie panują odpowiednie warunki, aby mogła odpocząć i przygotować się do kolejnego sezonu.

Jeśli uprawiasz bugenwillę w ogrodzie lub na tarasie, konieczne jest jej przeniesienie do wnętrza, gdy tylko nadejdą chłodniejsze dni. Moment przeniesienia bugenwilli do wnętrza zależy od pogody w danym roku.

Zazwyczaj w naszym klimacie robi się to w październiku lub nawet pod koniec września, gdy temperatura zaczyna spadać poniżej 10 stopni. Gdy dni są już chłodne, a noce zimne, najlepiej nie zwlekać z przeniesieniem rośliny. Bugenwilla powinna znaleźć się w miejscu, gdzie temperatura nie spada poniżej zera, ale też nie przekracza 15 stopni. Najlepsza będzie piwnica.

Nie wystarczy jedynie przenieść bugenwilli pod dach. Musisz odpowiednio przygotować roślinę do tego, aby mogła przejść w stan spoczynku. Przede wszystkim delikatnie ją przytnij - usuń wszystkie nadmiernie rozrośnięte, stare lub uszkodzone pędy. Pozwoli to roślinie nie tylko skupić energię na przetrwaniu zimy, ale także ułatwi przechowywanie jej.

Usuń także wszystkie suche i martwe kwiaty oraz liście, ponieważ pozostawione na krzewie mogą sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Bugenwilla może być narażona na atak szkodników, takich jak mszyce, przędziorki i wełnowce, dlatego przed przeniesieniem warto dokładnie obejrzeć roślinę. W razie potrzeby zastosuj delikatny środek owadobójczy.

Jak podlewać budleję podczas zimowania?

Zimą bugenwilla wymaga bardzo oszczędnego podlewania. Nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni, dlatego warto podlewać ją co około 3-4 tygodnie i zawsze pilnować, aby podłoże całkowicie nie wyschło. W okresie zimowego spoczynku całkowicie zrezygnuj też z nawożenia - roślina w tym czasie nie rośnie, więc nie potrzebuje dodatkowych substancji odżywczych.

fot. Zimowanie bugenwilli krok po kroku/iStock by Getty Images, Nataliya Yurchuk

Bugenwillę możesz także zimować w domu, ale musisz zapewnić jej wówczas odpowiednie warunki. Pamiętaj, że roślina ta najlepiej znosi zimę w pomieszczeniu, gdzie panuje temperatura między 5 a 10 stopni. W wyższych temperaturach może próbować rosnąć, ale może nie kwitnąć. Nie powinna więc być w pomieszczeniach, w których "toczy się życie". Może jednak stać przy mało szczelnych drzwiach balkonowych lub na zabudowanym, zamkniętym oknami balkonie.

Chociaż bugenwilla nie potrzebuje intensywnego oświetlenia w okresie spoczynku, wciąż wymaga dostępu do światła dziennego. Jasne miejsce, najlepiej blisko okna, będzie odpowiednie. Zbyt ciemne pomieszczenie może skutkować opadaniem liści.

Bugenwilla pozostawiona w nieodpowiednich dla niej warunkach może skutkować wystąpieniem problemów czy chorób. Jeśli np. bugenwilla zaczyna gubić liście, może to być oznaka zbyt niskiej temperatury, niedostatecznego oświetlenia lub zbyt częstego podlewania. Warto więc zawsze dobrze dopasować warunki do wymagań rośliny.

Z drugiej strony - wystąpienie pleśni zwykle jest efektem nadmiernego podlewania lub słabej wentylacji. W takim wypadku ogranicz podlewanie, a jeśli to możliwe, zapewnij lepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

Zimą bugenwilla może być też bardziej podatna na ataki szkodników, zwłaszcza jeśli przebywa w pomieszczeniu z innymi roślinami. Warto więc regularnie sprawdzać jej liście i w razie potrzeby stosować naturalne środki ochrony roślin.

Wraz z nadejściem wiosny bugenwilla może wrócić na świeże powietrze, ale nie rób tego z dnia na dzień. Roślina potrzebuje zahartowania, w przeciwnym razie może doznać szoku i nawet obumrzeć. Przez kilka dni wystawiaj więc roślinę na kilka godzin dziennie na świeże powietrze, zaczynając od miejsc mniej nasłonecznionych.

W miarę ocieplania się pogody zwiększaj też częstotliwość podlewania, a po pojawieniu się pierwszych młodych pędów możesz zacząć stosować łagodny nawóz bogaty w fosfor, wspomagający kwitnienie. W ciepłych miesiącach podlewanie powinno być regularne, jednak ważne jest, by nie dopuszczać do zastoju wody w doniczce. W sezonie możesz też kontynuować przycinanie pędów, aby utrzymać zwarty pokrój rośliny i stymulować rozwój nowych kwiatostanów.

