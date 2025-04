Ziemia okrzemkowa to substancja o działaniu leczniczym, ale świetnie sprawdza się także w ogrodzie. Jest to przede wszystkim naturalny środek ochrony roślin, pomaga odstraszać ogrodowe szkodniki i wspierać wzrost warzyw, owoców oraz roślin kwitnących. Zobacz, jak z niej korzystać.

Reklama

Spis treści:

Ziemia okrzemkowa, inaczej diatomit, stosowana jest nie tylko w ogrodzie, ale także w przemyśle oraz medycynie. Dzięki swoim właściwościom doskonale wspiera wzrost i rozwój roślin kwitnących, warzyw i owoców, a także chroni przed atakiem najpopularniejszych szkodników.

Produkt ten składa się głównie z krzemu, a więc będzie idealnym naturalnym nawozem. Krzem zwiększa odporność roślin na czynniki zewnętrzne, a dzięki swoim właściwościom higroskopijnych pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności gleby. Diatomit sprawdzi się m.in do nawożenia:

pomidorów,

ogórków,

truskawek,

krzewów ozdobnych,

bakłażanów,

truskawek,

poziomek,

traw ozdobnych.

Dodatkowo ziemia okrzemkowa ma strukturę pokruszonych skał (bo de facto właśnie tym jest), dlatego skutecznie utrudnia przemieszczanie się ogrodowym szkodnikom, czasem też uszkadzając je.

fot. Ziemia okrzemkowa na ślimaki i nie tylko/Adobe Stock, Alexander Raths

Diatomit to skuteczny, choć dość brutalny środek ochrony roślin przed szkodnikami, przede wszystkim ślimakami. Rozsypana w ogrodzie może je ranić, przez co nie będą chciały zbliżać się do roślin. Jednocześnie kawałki ziemi okrzemkowej mogą przyklejać się do ślimaków i powoli wyciągać z nich wilgoć. W efekcie ślimaki po prostu się zasuszają.

Aby odstraszyć ślimaki, ale im nie zaszkodzić, możesz stosować dodatkowe środki odstraszające, takie jak fusy z kawy czy cynamon - ślimaki nie lubią mocnych zapachów, dlatego będą trzymać się z daleka od roślin ogrodowych.

Samą ziemię możesz rozsypać na ziemi oraz posypać liście i łodygi. Nie stosuj jej na kwiaty ani owoce. Powtarzaj zabieg każdorazowo po obfitym podlewaniu oraz opadach deszczu.

Stosowanie ziemi okrzemkowej nie tylko pozwala skutecznie pozbyć się ślimaków, ale także innych popularnych ogrodowych szkodników. Przy jej pomocy możesz zwalczyć również:

mrówki,

kleszcze,

mszyce,

kleszcze,

przędziorki,

ziemiórki,

gąsienice,

stonki ziemniaczane,

chrząszcze,

mączliki.

W tym celu dokładnie posyp rośliny, razem z liśćmi i łodygami, a także mieszaj ziemię z diatomitem. Dzięki temu skutecznie pozbędziesz się większości najbardziej uporczywych szkodników.

fot. Ziemia okrzemkowa w ogrodzie/Adobe Stock, Kevin Brine

Reklama

Czytaj także:

Nawóz z banana do roślin

Domowe sposoby na pleśń

Czosnek do storczyków