Chcesz ozdobić swój balkon, ale nie po drodze ci z roślinami, które wypuszczają kolorowe kwiaty? Jeśli szukasz zielonego azylu, możesz posadzić na balkonie w pełni zielone rośliny, ale także iglaki, krzewinki oraz… drzewa! Zobacz, jak to zrobić.

Trzmielina jest bardzo częstym wyborem, jeśli chodzi o zielone kwiaty na balkon. To niewielka krzewinka, która może być hodowana jako roślina pnąca. Ma niewielkie, biało-zielone listki i dobrze czuje się w różnych warunkach atmosferycznych.

Najlepsza dla trzmieliny będzie żyzna gleba, bogata w składniki pokarmowe, ale także podłoże piaszczysto-gliniaste. Nie może jednak być nadmiernie zbita ani zbyt wilgotna. W tym celu warto wymieszać ziemię z grubym piaskiem, perlitem albo żwirkiem akwarystycznym.

Ta odmiana nie lubi jednak mrozów, dlatego trzmielinę należy osłonić na zimę agrowłókniną. Świetnie znosi za to wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, dlatego warto ją często przycinać.

fot. Zielone kwiaty na balkon: trzmielina fortune’a/Adobe Stock, 7monarda

Trzmielina oskrzydlona, nazywana także Chicago Fire, to piękna krzewinka, która przebarwia się jesienią na czerwono. Nie posiada kwiatów, ale wypuszcza owoce, które są pożywieniem dla ptaków. Podobnie, jak trzmielina Fortune’a, ta odmiana także nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o uprawę. Potrzebuje przepuszczalnego podłoża, umiarkowanie wilgotnego. Nie lubi przelewania, więc lepiej lekko ją przesuszyć.

Trzmielina Chicago Fire lubi słoneczne stanowiska, ale dobrze sobie radzi także w półcieniu. Jest odporna na działanie niekorzystnych warunków – mrozu, wiatru i zanieczyszczeń powietrza.

fot. Zielone kwiaty na balkon:trzmielina oskrzydlona/ Adobe Stock, Tom Cardrick

Bluszcz jest piękną ozdobą balkonu. Może zwisać z balustrady albo piąć się po drewnianych kratkach i pergolach. Przez długi czas jego główną ozdobą są liście – bluszcz zakwita na zielono-żółto, ale dopiero na starszych osobnikach.

Bluszcz jest jedną z najbardziej niewymagających roślin na balkon. Doskonale radzi sobie w każdych warunkach. Lubi glebę żyzną, umiarkowanie wilgotną. Jedynie trzeba go osłaniać od bardzo silnych mrozów – wtedy może przemarzać. Świetnie czuje się na stanowiskach w pełni cienistych. Kiedy się już rozrośnie, staje się parasolem przeciwsłonecznym.

fot. Zielone kwiaty na balkon: bluszcz/Adobe Stock, Phuttharak

Jeśli chcesz, aby twój balkon był cały zielony, sięgaj po iglaki. Większość z nich możesz dowolnie formować i tworzyć z nich ciekawe kształty. Cyprysik groszkowy jest niewielką, płożącą się rośliną, bardzo często spotykaną na balkonach i w ogrodach.

Rośnie dosyć wolno, ale potrafi osiągnąć długowieczność. Potrzebuje ciepłego stanowiska, osłoniętego od wiatru i mrozu. Lubi zaciszne miejsca i regularne przycinanie – to mocno wspiera jego wzrost. Najlepsza do cyprysików groszkowych będzie ziemia do iglaków.

Do doniczek i skrzynek najbardziej nadają się odmiany karłowate, ponieważ ich system korzeniowy nie potrzebuje tak dużo miejsca. Jeśli chcesz wykorzystać cyprysiki jako zielone kwiaty na balkon, wybierz odmiany Baby Blue, Fuiri-tsukomo, Golden Mop albo Squarrosa Aurea Nana.

fot. Zielone kwiaty na balkon: cyprysik groszkowy/ Adobe Stock, Pierre

Bukszpany nadają się świetnie nie tylko do ogrodów, ale także na balkony. Wymagają dużej donicy lub skrzyni, ale pięknie się prezentują, jeśli są ciekawie uformowane. Ta roślina uwielbia przycinanie.

Ten zimozielony krzew rośnie dość wolno, ale dzięki temu nie traci nadanego mu kształtu. Lubi stanowiska zaciszne, słoneczne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Najlepiej czuje się w podłożu przepuszczalnym, lekko gliniastym o odczynie lekko zasadowym. Wymaga podlewania także zimą.

Dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza oraz silny wiatr. Na zimę warto osłonić go agrowłókniną, aby drobne liście nie przemarzły.

fot. Zielone kwiaty na balkon: bukszpan/Adobe Stock, Horticulture

Nie tylko małe rośliny i krzewinki mogą ozdobić twój zielony balkon. Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, sięgnij po drzewa. Niektóre gatunki można z powodzeniem uprawiać także w donicach i skrzyniach balkonowych.

Najlepsze drzewa do uprawy jako zielone kwiaty na balkon to:

wierzba babilońska,

brzoza,

cyprys na pniu,

drzewa owocowe (np. porzeczki),

drzewko oliwkowe.

Zobacz także: Krzewy szczepione na pniu

Warunki uprawy należy dopasować do konkretnego gatunku. Drzewa na balkonie muszą być regularnie podlewane. Jeśli chcesz, możesz je dowolnie formować, jednak musisz do tego kupić młode drzewka.

fot. Zielone kwiaty na balkon: drzewa (tu: brzoza i drzewko jabłkowe)/Adobe Stock, Heiko Küverling

Niektóre gatunki roślin kwitną na zielono. To bardzo ciekawe zjawisko, które pozwala na stworzenie niezwykłego klimatu na balkonie.

Jeśli chcesz, aby twoje kwiaty kwitły na zielono, wybierz:

wilczomlecz,

cynię “Dailowa Envy”,

jeżówkę.

Mogą one rosnąć zarówno w niewielkich doniczkach, jak i zbiorczych skrzynkach. Mają podobne wymagania glebowe i wymagają regularnego podlewania bez tworzenia zastojów wody.

fot. Zielone kwiaty na balkon: kwiaty kwitnące na zielono (tu: wilczomlecz)/Adobe Stock, Debu55y

