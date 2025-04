W zestawie mebli ogrodowych może być tylko 4 krzesła i stół, a może być też duża leżanka, fotele i mały stolik. Wariantów jest bardzo wiele,zestaw zestawowi nierówny. Kupując jakikolwiek, mamy pewność, że kupujemy meble, które tworzą spójną stylistycznie całość. Bywa też,że cena zestawu jest atrakcyjniejsza niż gdybyśmy kupowali każdy ze znajdujących się w nim mebli osobno. Zawsze jednak jest to spory wydatek, dlatego zakup trzeba dobrze przemyśleć.

Zestaw mebli ogrodowych – jak wybrać

1. Dopasuj do ogrodu i bryły budynku

W ogrodzie w stylu nowoczesnym, gdzie są elementy szklane i metalowe, a budynek ma nowoczesną architekturę, zestaw mebli ogrodowych rustykalnych, lub stylizowanych na stare będzie źle wyglądał. Tu ważna jest prostota. W ogrodzie klasycznym sprawdzą się meble tradycyjne – z drewna, meble ogrodowe z rattanu, a także metalowe na stylizowanych nóżkach, z oparciami z ciekawymi ornamentami.

5 ciekawych modeli ławek do ogrodu z oferty Obi

2. Dobrze przemyśl kształt

Czasami w ogrodach sporo jest łuków, wijących się ścieżek, okrągłych placyków, a rośliny kwitnące dobrano tak, że wszystkie mają pastelowe barwy. W takim przypadku spójną całość z otoczeniem będzie stanowił zestaw mebli ogrodowych okrągłych, z finezyjnymi oparciami. W pozostałych przypadkach sprawdzą się meble kanciaste, klasyczne.

3. Materiał ma znaczenie

Zgodnie z punktem pierwszym, do ogrodu nowoczesnego pasują meble z metalu i szkła lub całe metalowe. Do klasycznych i tradycyjnych zestawy mebli ogrodowych z drewna, rattanu,wikliny lub tzw. technorattanu będzie w sam raz. Nie obawiaj się, że meble drewniane szybko się zniszczą. Są one zazwyczaj robione z twardszych gatunku drewna i dobrze zabezpieczone przed wilgocią lakierem lub olejem. Jeśli o nie zadbasz, będą wyglądać ładnie długie lata. Technorattan jest tworzywem, ale bardzo przypomina naturalny rattan.

4. Uwzględnij swoje preferencje

Jednym potrzebny jest zestaw mebli ogrodowych w kąciku z grillem, a inni bardziej sobie cenią wygodne meble do wypoczynku, pozwalające rozprostować nogi i zdrzemnąć się na łonie natury. W kąciku z grillem potrzebny jest duży stół z krzesłami i ew. ławką. W drugim przypadku najważniejszym meblem w zestawie powinna być ogrodowa kanapa lub leżanka i wygodne fotele. Stołu może nie być wcale lub niewielki, do odstawienia szklanki z zimnym napojem.

5. Porównaj ceny

Najmniejszy zestaw mebli ogrodowych – 2 składane krzesła i mały składany stolik można kupić za ok.250 zł. Takie meble sprawdzą się na małym balkonie i w bardzo małym ogrodzie. Za dobrej jakości duży stół z sześcioma krzesłami trzeba zapłacić od 690 zł. Czasem piękny drewniany stół długości160 cm potrafi kosztować 1500 zł i więcej. Zestaw wypoczynkowy z technorattanu (sofa dwuosobowa, 2 fotele i stolik) to koszt ok. 2000 zł.

6. Dobre sklepy

Kto szuka zestawu mebli ogrodowych w niewygórowanej cenie, powinien przejrzeć ofertę: IKEA, Jysk, Obi, Castorama, Leroy Merlin. Bardziej oryginalne meble ogrodowe, zarówno ekskluzywne, jak i tanie można też kupić na allegro, olx, w sklepie ogrodosfera.pl, homegarden.com.pl,ogrodolandia.pl.

