Uprawa truskawek często jest niepozbawiona trudności – szczególnie gdy chodzi o choroby grzybowe czy osłabienie roślin w okresie intensywnego wzrostu. W takich sytuacjach warto sięgnąć po sprawdzony, naturalny nawóz ze skrzypu polnego, który działa zarówno wzmacniająco, jak i ochronnie. Używaj go po posadzeniu truskawek. Oto wszystko, co ci jest potrzebne, aby wykorzystać ją do zadbania o młodziutkie i te zadomowione już owocowe krzaczki.

Jak zrobić gnojówkę ze skrzypu?

Do przygotowania potrzebujesz tylko świeżego lub suszonego skrzypu, pojemnika (np. wiadro, beczka) i wody.

Najlepsze proporcje składników:

1 kg świeżego skrzypu lub 150–200 g suszonego,

10 litrów wody (najlepiej deszczówki lub odstanej, nie chlorowanej).

Jeśli planujesz przygotować mniejszą porcję, zapamiętaj, że na każdy litr wody potrzebujesz 100 g skrzypu świeżego lub 12-20 g suszonego.

Pokrojony skrzyp zalej wodą i odstaw na 12–21 dni w ciepłe miejsce, ale nie w pełne słońce. Codziennie mieszaj. Średnio po około dwóch tygodniach płyn przestanie się pienić – to znak, że gnojówka ze skrzypu jest gotowa. Przecedź ją i przechowuj w zamkniętym pojemniku. Ma intensywny, niezbyt przyjemny zapach, ale ogrodnicy wiedzą, że to zapach zdrowia roślin.

Jak nawozić truskawki mieszanką ze skrzypu?

Gnojówkę ze skrzypu można stosować na dwa sposoby – jako oprysk (profilaktyczny lub leczniczy) oraz jako nawóz.

Wzmacniające nawożenie truskawek:

Można stosować gnojówkę w rozcieńczeniu 1:10, podlewając nią ziemię wokół krzaczków. Taki zabieg warto robić raz na 2–3 tygodnie, szczególnie wiosną, gdy rośliny ruszają z wegetacją.

Oprysk profilaktyczny:

Rozcieńcz gnojówkę w proporcji 1:5 (1 część gnojówki na 5 części wody). Spryskuj liście truskawek co 7–10 dni, zwłaszcza w okresach wilgotnej pogody i przed kwitnieniem – to pomoże zapobiegać szarej pleśni.

Jeśli na liściach pojawiły się już pierwsze objawy chorób grzybowych (np. mączniaka), można zastosować nieco mocniejszy roztwór, np. 1:3 i opryskać dotknięte miejsca, powtarzając co kilka dni.

A może skrzyp z pokrzywą?

Jeśli chcesz wzmocnić działanie gnojówki, możesz połączyć skrzyp z pokrzywą. Pokrzywa działa silnie odżywczo (dostarcza azotu i mikroelementów), a skrzyp ochronnie. Wystarczy użyć połowy ilości skrzypu i połowy pokrzywy w jednym wiadrze. Taka mieszanka użyta do podlewania nie tylko wspiera odporność truskawek, ale też dzięki gnojówce z pokrzywy przyspiesza ich wzrost i poprawia jakość owoców.

Kiedy najlepiej stosować nawóz ze skrzypu do truskawek?

Gnojówki ze skrzypu warto używać od początku maja do końca czerwca, a potem w razie potrzeby – np. przy mokrej, chłodnej pogodzie. Nie opryskuj roślin w pełnym słońcu – najlepiej robić to rano lub w pochmurny dzień. Unikaj też stosowania gnojówki tuż przed zbiorem owoców – chociaż preparat jest naturalny, warto zachować ostrożność.

Gnojówkę ze skrzypu można też stosować do podlewania truskawek, fot. Adobe Stock, Jurga Jot

Zalety gnojówki ze skrzypu do truskawek

Skrzyp polny to niepozorna roślina, która zawiera wysoką ilość krzemionki. Właśnie krzem działa wzmacniająco na ściany komórkowe roślin. Dzięki niemu liście stają się bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, zmiany pogodowe i atak patogenów.

Gnojówka ze skrzypu wykazuje działanie przeciwgrzybicze, szczególnie wobec mączniaka prawdziwego, szarej pleśni (często atakującej truskawki) i rdzy.

Dodatkowo skrzyp zawiera flawonoidy, saponiny, kwasy organiczne i mikroelementy, które wspierają ogólną kondycję roślin. Regularne stosowanie gnojówki pomaga truskawkom nie tylko unikać chorób, ale też lepiej rosnąć i owocować.

