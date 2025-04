Taras czy balkon jest tak samo ważnym miejscem jak salon, kuchnia i sypialnia. Powinien więc być urządzony tak, aby spędzanie na nim wolnego czasu było czystą przyjemnością.

Na osiedlu jednorodzinnych domków, na których działki są bardzo niewielkie, (tym samym niewiele na nich miejsca na taras) właściciele zaaranżowali kącik wypoczynkowy, na którym można się poczuć jak na wakacjach.

Metamorfoza tarasu w domu jednorodzinnym

Na tym wąskim, długim tarasie powstało miejsce do wypoczynku, spożywania posiłków i gotowania. Taras od samego początku ogrodzony był wysokim, drewnianym płotem. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą oddzielić się od sąsiadów, a jednocześnie nie mają miejsca na posadzenie żywopłotu.

Na ścianie domu zaaranżowane zostało mini miejsce do siedzenia - to zwykłe drewniane siedzisko pomalowane na biało. Sztuczna skóra i poduszka dodały mu przytulności.

Do drugiej stronie, pod ogrodzeniem stworzona została letnia kuchnia - znalazło się w niej miejsce do gotowania, kawałek blatu roboczego oraz szafki do przechowywania naczyń i garnków.

Nad blatem została powieszona niewielka, ale jak bardzo potrzebna półka, na której można ustawić wszystkie potrzebne drobiazgi i zioła np. w samodzielnie zrobionych doniczkach z kartonu po mleku i relingi, na których można powiesić kuchenne przybory i ściereczki.

W poprzek postawiony został drewniany, biało czarny stół i 2 ławy do siedzenia - świetnie sprawdziłyby się tu również meble z palet. Nad stołem wiszą dwie ażurowe lampy (hit tego sezonu!).

Taras został zadaszony drewnianymi belkami i dachową płytą profilowaną. Uroku dodają rozwieszone lampki solarne w kształcie okrągłych żarówek - jeden z 5 najmodniejszych dodatków na balkon i taras, który wprowadza prawdziwie wakacyjny klimat.

