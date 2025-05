Maj i czerwiec to dla ogrodników okres nawożenia roślin, w tym m.in. malin. Aby krzaczki wydały dużo słodkich owoców, trzeba pamiętać nie tylko o stosowaniu preparatów odżywiających, ale też podlewaniu, przycinaniu krzewów i wybraniu właściwego stanowiska. Gdy te warunki zostaną spełnione, roślina odwdzięczy się licznymi owocami.

Świetnym naturalnym sposobem na intensywne owocowanie malin jest zastosowanie domowego nawozu z organicznych odpadów, które wyrzucamy do kosza – skórek z bananów.

Domowy nawóz ze skórek bananów do malin – działanie

Ze skórek bananów przygotujesz naturalny nawóz do roślin obficie kwitnących i owocujących. Sprawdzą się w przypadku malin, dzięki czemu krzaczki latem obficie pokryją się owocami. Jak to działa?

Ten naturalny surowiec, który zostaje nam po zjedzeniu bananów, jest źródłem cennych witamin i składników mineralnych. Ich dostarczenie do ziemi sprzyja wzrostowi roślin i wydawaniu owoców. Skórki od banana są bogate zwłaszcza w potas i fosfor, czyli pierwiastki korzystne dla malin. Zwiększają one odporność na choroby i wzmacniają rośliny.

Zawierają też kwas krzemowy, siarkę, wapń i magnez, a także niewielką ilość azotu (składnik konieczny do intensywnego wzrostu rośliny). Co więcej, skórki banana są materiałem organicznym zatrzymującym wilgoć i sprawiającym, że ziemia staje się bardziej próchnicza.

Nawóz ze skórek banana jest naturalną alternatywą dla sklepowych preparatów. Jego stosowanie wpisuje się w koncepcję zero waste i pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Jak zrobić naturalny nawóz do malin z bananów?

Jest kilka sposobów wykonania skutecznego nawozu do malin ze skórek bananów, m.in. można dodać je do kompostownika, ususzyć i zmielić, przygotować wyciąg wodny lub sfermentowany nawóz (tzw. gnojówka z bananów). W zależności od metody inny jest czas oczekiwania na gotową odżywkę do malin.

Najszybszym sposobem zrobienia nawozu ze skórek banana jest przygotowanie płynnej odżywki. Szybko otrzymasz gotowy preparat do podlewania malin.

Potrzebujesz:

skórki bananów, świeżych lub suszonych (najlepiej dojrzałych, ale nie mogą gnić), w ilości 3 skórki na 2 l wody,

woda (może być deszczówka),

pojemnik z pokrywką lub butelka.

Przygotowanie: Pokrój skórki banana na drobne kawałki, zalej je wodą (najlepiej ciepłą), przykryj i odstaw na 24-48 godzin. Po tym casie przecedzić płyn – otrzymujesz gotowy do użycia nawóz do malin.

Jak stosować organiczny nawóz do malin?

Nawóz do malin na bazie skórek z banana stosuj co 1-2 tygodnie, od maja aż do okresu owocowania. Podlej maliny preparatem w ilości ok. 1 szklanki na krzaczek. Ogólnie rośliny te najlepiej nawozić jeszcze przed okresem kwitnienia, dlatego nie zwlekaj z tym zabiegiem. Ważne jest też odżywianie roślin w trakcie owocowania.

