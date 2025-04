Hibiskus bylinowy (Hibiscus moscheutos), inaczej hibiskus bagienny, to wieloletnia roślina, która przy odpowiedniej pielęgnacji może rosnąć w ogrodzie przez wiele lat. Jego największym atutem są spektakularne kwiaty, które osiągają nawet 25 cm średnicy i pojawiają się od lipca aż do jesieni. W zależności od odmiany możesz wybierać spośród odcieni różu, czerwieni, bieli, a nawet delikatnych pastelowych tonów.

Hibiskus bylinowy: piękny i łatwy w uprawie

Kwiaty hibiskusa bylinowego przyciągają wzrok z daleka. Są duże, dekoracyjne i wyglądają jak egzotyczne ozdoby, które trudno przeoczyć. W porównaniu z typowymi roślinami sezonowymi, jak bratki czy petunie, hibiskus prezentuje się zdecydowanie bardziej spektakularnie, a do tego często kwitnie dłużej.

W przeciwieństwie do wielu roślin balkonowych i jednorocznych hibiskus bylinowy kwitnie co roku. Jest mrozoodporny (aż do -30 stopni), dzięki czemu świetnie nadaje się do polskich ogrodów. Wiosną wypuszcza nowe pędy z ziemi, a latem zaskakuje feerią barw.

Hibiskus bylinowy najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym i na żyznym, wilgotnym podłożu. Wymaga jednak regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie upałów, ale nie sprawia trudności nawet ogrodnikom-laikom. To idealna bylina dla początkujących. Warto go także nawozić w sezonie, by wspomóc kwitnienie.

Gdzie sadzić hibiskusa bylinowego?

Roślina najlepiej sprawdza się na rabatach, w sąsiedztwie traw ozdobnych lub innych bylin. Może rosnąć także w dużych donicach na tarasach, pod warunkiem że zapewnisz jej odpowiednią ilość słońca i wilgoci. Dzięki wysokim, wyprostowanym łodygom i dużym liściom hibiskus bylinowy stanowi również świetne tło dla niższych roślin.

Hibiskus bylinowy zachwyca ogromnymi kwiatami i jest łatwy w uprawie, fot. Adobe Stock, hcast

Najpiękniejsze odmiany hibiskusa bylinowego

Hibiskus bylinowy ma wiele ciekawych odmian, które różnią się od siebie głównie wielkością i kolorem kwiatów. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie - od delikatnych pasteli po intensywne czerwienie. Jeśli chodzi o uprawę, nie ma tu praktycznie żadnych różnić.

Najpiękniejsze odmiany hibiskusa bylinowego to:

Luna Pink Swirl - odmiana o ogromnych, biało-różowych kwiatach z ciemnoróżowym środkiem. Niska odmiana (ok. 60-90 cm), idealna do małych ogrodów i donic.

Fireball - intensywnie czerwona, bardzo efektowna odmiana o dużych kwiatach i ciemnozielonych liściach.

Kopper King - oryginalna odmiana z biało-różowymi kwiatami i bordowymi liśćmi. Tworzy ciekawy kontrast na rabacie.

Old Yella - kremowo-żółte kwiaty z bordowym oczkiem, to rzadko spotykana barwa wśród hibiskusów, która przyciąga wzrok.

Midnight Marvel - niezwykle dekoracyjna odmiana z purpurowymi liśćmi i ciemnoczerwonymi kwiatami.

