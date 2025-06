Chwasty potrafią skutecznie utrudnić wzrost innym roślinom i sprawiają, że ogród wygląda nieestetycznie. Zamiast mozolnego plewienia lub stosowania chemii, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie.

Spirytus, rozcieńczony z wodą i ewentualnie dodatkiem płynu do naczyń, działa jak ekologiczny herbicyd. Nie tylko osusza rośliny, ale też niszczy ich powierzchnię liści, uniemożliwiając dalszy rozwój chwastom. Sprawdź, jak go używać i co warto wiedzieć.

Jak działa spirytus na chwasty?

Spirytus przede wszystkim ma właściwości wysuszające. Po opryskaniu chwastów roztworem alkoholu woda z ich tkanek zaczyna szybko parować, a struktura liści zostaje uszkodzona. Alkohol penetruje wierzchnią warstwę liścia, niszcząc błony komórkowe i przyspieszając odwodnienie.

Dzięki temu rośliny więdną w ciągu kilkunastu godzin, a po kilku dniach można je łatwo usunąć. Działa to najlepiej na młode, jednoroczne chwasty, choć przy regularnym stosowaniu poradzi sobie również z trudniejszymi gatunkami. To metoda szczególnie przydatna w szczelinach kostki brukowej, na ścieżkach, pod płotem i w miejscach, gdzie nie chcemy stosować chemicznych preparatów.

Spirytus rozcieńczony z wodą to świetny patent na pozbycie się chwastów, fot. Adobe Stock, dean

Jak zrobić oprysk na chwasty ze spirytusu?

Do przygotowania skutecznego, domowego oprysku na chwasty potrzebujesz zaledwie trzech składników, które prawdopodobnie masz już w domu. Wystarczy szklanka spirytusu (można też użyć czystej wódki), 2 szklanki wody oraz kilka kropel płynu do naczyń. Ten ostatni jest opcjonalny, ale warto go wykorzystać, bo sprawia, że mikstura lepiej przylega do powierzchni liści i nie spływa z nich zbyt szybko.

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem (albo od razu wlej do niej i mocno wstrząśnij). Gotowym preparatem spryskaj chwasty, koncentrując się na liściach i ich górnej powierzchni.

Najlepiej robić to w słoneczny, suchy dzień, kiedy rośliny są dobrze nagrzane - promienie słońca przyspieszą działanie alkoholu, a efekt będzie widoczny już po kilku godzinach. Unikaj opryskiwania roślin podczas silnego wiatru lub tuż przed deszczem. Uważaj też, aby przypadkiem nie spryskać innych, pożytecznych roślin.

