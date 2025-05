Surfinie to nie bez powodu jedne z najczęściej wybieranych roślin balkonowych. Kwitną bardzo obficie, a intensywnie pachnące kwiaty mogą utrzymać się nawet do jesieni. Aby jednak uzyskać ten spektakularny efekt, trzeba wiedzieć, kiedy i jak je posadzić. Maj to ostatni moment, by przygotować surfiniom idealne warunki do wzrostu i kwitnienia.

Jak sadzić surfinie?

Zanim posadzisz surfinie na balkonie czy w ogrodzie, warto przygotować odpowiednie podłoże i wybrać dobre miejsce. Surfinie są kapryśne, jeśli chodzi o wilgotność i słońce, ale gdy poczują się dobrze, odwdzięczą się spektakularnym efektem. Kiedy już znasz zasady pielęgnacji surfinii, możesz mieć pewność, że piękne kwiaty utrzymają się od lata aż do jesieni.

Stanowisko dla surfinii

Surfinie uwielbiają słońce - to od ilości światła w dużej mierze zależy ich siła wzrostu i liczba kwiatów. Najlepiej rosną na stanowiskach w pełnym słońcu, gdzie mają dostęp do światła przez co najmniej 6 godzin dziennie. Idealne będzie miejsce z porannym lub południowym nasłonecznieniem, najlepiej też chronione przed silnym wiatrem.

W cieniu rośliny stają się wiotkie, wyciągnięte i znacznie mniej kwitną. Pamiętaj, że im więcej słońca, tym więcej kwiatów, dlatego balkon od południa lub południowego zachodu to strzał w dziesiątkę.

Jaka ziemia dla surfinii?

Podłoże ma ogromny wpływ na zdrowie i wygląd surfinii. Najlepsza będzie ziemia lekka, dobrze przepuszczalna i bogata w próchnicę - taka, która zatrzyma wilgoć, ale jednocześnie nie będzie zbyt ciężka. Doskonale sprawdzi się gotowa ziemia do roślin balkonowych, wzbogacona w składniki odżywcze.

Możesz ją też samodzielnie ulepszyć, dodając perlit, piasek lub hydrożel - ten ostatni pomoże utrzymać optymalny poziom wilgoci w upalne dni. Unikaj ciężkiej, gliniastej ziemi, bo zatrzymuje wodę i sprzyja gniciu korzeni.

Podlewanie i odpływ wody

Surfinie nie tolerują stojącej wody, nadmiar wilgoci to najkrótsza droga do gnicia korzeni i chorób grzybowych. Dlatego musisz zapewnić odpowiedni drenaż. Doniczka lub skrzynka musi mieć otwory odpływowe, przez które nadmiar wody będzie swobodnie wypływał. Na dnie pojemnika warto ułożyć warstwę keramzytu, drobnych kamyków lub potłuczonych kawałków glinianych doniczek.

Dzięki temu korzenie będą miały dostęp do powietrza i nie będą przesiąknięte wodą. Drenaż to podstawa zdrowego systemu korzeniowego, a więc i bujnego kwitnienia. Jednocześnie surfinie nie lubią suszy, dlatego podlewaj je regularnie, aby podłoże było stale wilgotne. W upalne, suche dni czasem będzie potrzebować podlewania dwa razy dziennie - wcześnie rano i późnym popołudniem, kiedy słońce już nie operuje.

Surfinie są kapryśne, ale odpowiednio pielęgnowane odwdzięczą się spektakularnym efektem, fot. Adobe Stock, Bowonpat

Kiedy sadzić surfinie?

Najlepszy moment na sadzenie surfinii to druga połowa maja, po tzw. Zimnych Ogrodnikach, gdy ryzyko przymrozków jest już minimalne. Zbyt wczesne posadzenie może skończyć się przemarznięciem sadzonek, dlatego lepiej poczekać na stabilną pogodę. Gotowe, rozrośnięte rośliny można od razu umieścić w skrzynkach lub donicach.

Wypełnij pojemnik ziemią, zostawiając kilka centymetrów od brzegu. Delikatnie wyjmij sadzonki z pojemników produkcyjnych, starając się nie uszkodzić bryły korzeniowej. Posadź je co 20-25 cm lub jedną sadzonkę na doniczkę. To zapewni roślinom przestrzeń do rozrastania. Po posadzeniu obficie podlej i ustaw donicę w słonecznym miejscu. Nawożenie rozpocznij po 2-3 tygodniach, wcześniej będą pobierały składniki odżywcze ze świeżej ziemi.

