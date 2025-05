Zaparz i zrób oprysk, a mszyce znikną w mgnieniu oka. Szkodniki nie znoszą tej przyprawy

Jeśli jesteś zwolenniczką stosowania naturalnych metod walki ze szkodnikami w ogrodzie, mamy dla ciebie podpowiedź. Do walki z mszycami można wykorzystać jedną z przypraw, które najpewniej masz w domu. Wystarczy zrobić napar, a potem spryskać rośliny, na których zauważysz mszyce. Oto, jak to zrobić, by odnieść pożądane rezultaty.