Zamykam w słoiku na dwa dni i wykorzystuję do podlewania. Forsycja kwitnie jak szalona

Naturalny nawóz do forsycji z banana to tani, ekologiczny sposób na bujne kwitnienie - bez chemii i bez wysiłku. Nie musisz wydawać pieniędzy na drogie nawozy ze sklepu ogrodniczego. Wystarczy kuchenny odpad, by forsycja wystrzeliła z pąkami i obsypała się kwiatami. Sprawdź, jak go zrobić.