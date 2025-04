Zamiast wyrzucać, wysusz i dorzuć do hortensji. Sąsiedzi będą pytać, jak to robisz, że tak pięknie kwitnie

Twoje hortensje mogą zachwycać kolorami od czerwca aż do jesieni, pod warunkiem że odpowiednio się nimi zajmiesz. Wzmocnij je tym, co zwykle ląduje w koszu – wystarczy kuchenny odpad i odrobina cierpliwości. Dzięki temu zabiegowi pąki będą gęstsze, a kwiatostany bardziej okazałe. Sprawdź, co przygotować i jak często stosować, by przyciągnąć zazdrosne spojrzenia sąsiadów.