Dbanie o kwiaty w ogrodzie to czysta przyjemność. A pielęgnacja i uprawa lawendy nie należy do skomplikowanych ogrodniczych zadań. Ta roślina potrafi poradzić sobie nawet w trudnych warunkach, ale potrzebuje dużo słońca. Jeśli chodzi o miejsce to najlepiej posadzić lawendę tam, gdzie nie ma cienia, a gleba jest piaszczysta i przepuszczalna. Ta roślina potrzebuje też sporo miejsca, ponieważ jej korzenie lubią szybko się rozrastać.

Lawenda nie jest kapryśna, ale nie jedyne, czego nie toleruje to nadmiaru wody. Dlatego też należy podlewać ją regularnie, ale oszczędnie. Najlepszym towarzystwem będą dla niej zioła takie jak tymianek czy rozmaryn, a także róże, szałwie oraz nagietki. Nawożenie lawendy warto przeprowadzać od kwietnia aż do końca lata. Dzięki temu unikniesz ryzyka przesuszonych i marnych pędów, a w zamian za to otrzymasz pięknie kwitnące krzaczki niczym z Prowansji.

Jak zrobić nawóz do lawendy z chleba?

Istnieje wiele domowych sposobów na to, by wzmocnić i odżywić lawendę. Oprócz stosowania nawozu ze skorupek jaj, jednym ze skuteczniejszych rozwiązań jest mieszanka z czerstwego chleba, która wzmacnia korzenie i pobudza fioletowe krzaczki do obfitszego kwitnienia. Dlatego następnym razem, gdy zostanie ci kilka kromek chleba, nie traktuj ich jako odpad, tylko cenny składnik nawozu.

Aby odżywcza mieszanka miała szanse zadziałać, do czerstwego chleba dodaj:

2 łyżeczki cukru,

litr wody,

4 łyżeczki mleka.

Sposób przygotowania:

Chleb pokrusz na mniejsze kawałki, dodaj cukier i wrzuć do dużego, szklanego słoja. Następnie zalej wszystko wodą, szczelnie zamknij i pozostaw na dwa dni w suchym miejscu. Po tym czasie odcedź mieszankę i ponownie zalej czystą wodą oraz dodaj mleko. Wymieszaj i stosuj jako domowy nawóz do lawendy.

Pamiętaj o tym, aby nie przesadzać z ilością. Taką mieszanką warto podlewać lawendę do końca lata, ale nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

Nawóz do lawendy z chleba i mleka działa wzmacniająco, fot. Adobe Stock, Henryk Niestrój

Jak nawóz z chleba działa na lawendę?

Nawóz z chleba, mleka i cukru, który przygotujesz samodzielnie, jest przeznaczony głównie do wzmocnienia rośliny i poprawy jej warunków do wzrostu. Wzbogacona o odpowiednie składniki odżywcze będzie rosła zdrowo, a jej kwitnienie będzie szybsze i bardziej obfite.

Oprócz solidnego odżywienia lawendy, tak przygotowany nawóz jest w pełni ekologiczny i zawiera w sobie tylko domowe i naturalne składniki bez chemicznych polepszaczy. Tak zadbana roślina odwdzięczy się pięknymi kwiatami i kojącym zapachem, który odstrasza komary i kleszcze.

