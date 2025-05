Azalie najlepiej rosną w lekko kwaśnej glebie, próchniczej i bogatej w mikroelementy. Niestety, wiele ogrodów ma podłoże o zbyt wysokim pH, co prowadzi do osłabienia roślin, przez co słabo kwitną i mają blade liście. Rozwiązaniem może być naturalny wywar z igliwia sosnowego - darmowy, prosty w przygotowaniu i w pełni ekologiczny. To świetny sposób, by zadbać o kondycję azalii bez użycia syntetycznych nawozów.

Zalety stosowania wywaru z igliwia sosnowego pod azalię

Sosnowe igliwie zawiera taniny i olejki eteryczne, które rozpuszczając się w wodzie, delikatnie zakwaszają podłoże. To ważne, ponieważ azalie ogrodowe najlepiej czują się w środowisku o pH od 4,5 do 5,5. Regularne stosowanie wywaru pomaga utrzymać ten poziom i chroni roślinę przed niedoborem żelaza, który najczęściej objawia się żółknięciem liści.

Wywar z igliwia to także źródło mikroelementów, takich jak magnez, potas i wapń w łatwo przyswajalnej formie. Dzięki nim krzewy są bardziej odporne na choroby, intensywniej kwitną i szybciej się regenerują po zimie lub przesadzeniu. Możesz je stosować w ogrodzie, ale także do azalii doniczkowych.

Działa jak naturalny booster: wzmacnia system korzeniowy, poprawia kwitnienie i utrzymuje kwaśne pH gleby. Jeśli masz więc w ogrodzie sosnę, nie marnuj jej igliwia. Zamiast do kompostownika, podrzuć pod azalie.

Wywar z igliwia sosnowego to jeden z najprostszych naturalnych nawozów, fot. Adobe Stock, kvatadze

Jak zrobić nawóz z igliwia sosnowego do azalii?

Przygotowanie takiego wywaru jest bardzo proste i potrzebujesz niewielu składników. Zbierz ok. 2 pełne garści igliwia, świeżego lub suchego, oraz przygotuj ok. 2 litry wody. Najlepiej, jeśli będzie odstana, możesz też sięgnąć po deszczówkę.

Dokładnie przepłucz igliwie pod bieżącą wodą, żeby usunąć kurz i resztki żywicy. Włóż je do garnka, zalej wodą i doprowadź do wrzenia. Gotuj na małym ogniu przez 20-30 minut, a następnie odstaw do całkowitego ostudzenia. Gdy wywar będzie zimny, przecedź go i bez rozcieńczania wykorzystaj do podlewania azalii.

Jak często stosować wywar z igliwia do azalii?

Po wywar najlepiej sięgać od wczesnej wiosny do końca sierpnia, mniej więcej co 2-3 tygodnie. Podlewaj nim ziemię wokół krzewów, unikając kontaktu z liśćmi. Dzięki temu roślina lepiej wchłonie składniki, a liście nie ulegną poparzeniu przy słonecznej pogodzie. Najlepiej podlewać azalie wcześnie rano albo po południu, kiedy słońce jeszcze lub już nie operuje tak mocno. Dzięki temu nawóz nie odparuje zbyt szybko.

