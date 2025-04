Nie wyrzucaj fusów po herbacie! Zamiast lądować w koszu, mogą stać się naturalnym nawozem dla wielu roślin ogrodowych i doniczkowych. Napar z herbaty oraz jej fusy dostarczają glebie cennych składników odżywczych, poprawiają jej strukturę i wspierają rozwój kwiatów. Warto wiedzieć, które gatunki uwielbiają fusy herbaciane, a którym mogą one zaszkodzić.

Jak działa herbata na rośliny?

Herbata jest bogata w garbniki, mikroelementy i organiczną materię, które wzbogacają glebę i poprawiają kondycję roślin. Warto jednak wiedzieć, że nie każda będzie równie dobra. Najlepszym wyborem będą liście herbaty czarnej, zielonej oraz niektóre napary ziołowe. Zdecydowanie unikaj herbat owocowych, słodzonych, barwionych lub sztucznie aromatyzowanych.

A co z Earl Grey? To co prawda czarna herbata, ale wzbogacana aromatem z olejku bergamotowego. Ma on działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, ale może utrudniać rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie. Jeśli chcesz sięgnąć po earl greya do roślin, używaj bardzo małej ilości.

Nawóz z herbaty - do jakich kwiatów sprawdzi się najlepiej?

Herbata, podobnie jak nawóz z fusów kawy, ma właściwości lekko zakwaszające, dlatego szczególnie dobrze sprawdza się w pielęgnacji roślin kwasolubnych. Doskonałym przykładem są róże - herbata poprawia strukturę gleby i dostarcza cennych składników odżywczych. Hortensje również skorzystają z tego naturalnego nawozu, ponieważ fusy pomagają zakwasić ziemię i utrzymać jej pH, co sprzyja intensywnemu wybarwieniu ich kwiatów.

Fusy z herbaty sprawdzą się także jako nawóz do rododendronów i azalii, bo doskonale wspierają ich zdrowy wzrost. Sprawdzą się także do paproci oraz fiołków afrykańskich, do nawożenia storczyków i krzewów owocowych, m.in. jako nawóz do borówek czy pomidorów.

Nawóz z herbaty sprawdzi się do roślin kwasolubnych, fot. Adobe Stock, tanitost

Jak stosować herbatę jako nawóz?

Najprostszą metodą jest po prostu użycie wystudzonych fusów po zaparzonej herbacie - wystarczy wymieszać je z ziemią lub rozsypać wokół roślin jako naturalną ściółkę. Herbata nie tylko odżywia, ale też pomaga zatrzymać wilgoć i ograniczyć rozwój chwastów.

Kolejnym sposobem jest podlewanie roślin rozcieńczonym naparem z herbaty. Ostudzony wywar stosowany raz na kilka tygodni może delikatnie zakwasić podłoże i dostarczyć mikroelementów wspierających zdrowy rozwój kwiatów. Świetnym rozwiązaniem jest także dodawanie fusów do kompostu. Wzbogacą go o dodatkowe składniki odżywcze, a co za tym idzie - wpłyną także korzystnie na nawożone rośliny.

Pamiętaj jednak, aby zachować umiar. Nadmiar herbacianego nawozu może zbyt mocno zakwasić ziemię pod roślinami, przez co będą one kwitły dużo słabiej.

