To kwiaty i kwitnące krzewy cieszą oko w ogrodzie najbardziej, jednak nie da się ukryć, że nie one są jego najważniejszą częścią. Nawet najpiękniejsze azalie ogrodowe czy magnolie będą wyglądać marnie, jeśli będą rosły obok nieestetycznego klepiska. Trawnik to element ogrodu, który wymaga równie wiele pracy, co pozostałe jego części. Co zrobić, by wyglądał jak najpiękniej?

Zakładanie trawnika - wybór nasion

Pierwszym etapem jest wybór rodzaju trawnika. Dobór nasion powinien być przeprowadzony pod kątem warunków wzrostu i użytkowania. Innej mieszanki traw musisz użyć w miejscach nasłonecznionych i często używanych, a innej w miejscach zacienionych.

Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy trawnik będzie przeznaczony do celów rekreacyjnych (intensywnie użytkowany, odporny na deptanie), czy będzie to trawnik w stylu ogrodu angielskiego (o wysokich walorach estetycznych), czy w końcu będzie to trawnik naturalny (nadający się na wszystkie rodzaje podłoża). Naturalny nie oznacza, ze wysieje się sam, wygląda on ładniej od trawnika rekreacyjnego i ma większą wytrzymałość od trawnika angielskiego.

Po wyborze mieszanki nasion (należy dokładnie dobrać ilość mieszanki do obszaru zasiewanego, aby w trakcie pracy nie zabrakło, niezalecane jest późniejsze dosiewanie), możesz przystąpić do przygotowania podłoża.

Pierwszy etap to usunięcie istniejącej roślinności, można to zrobić ręcznie, ale łatwiej jest zastosować preparat chwastobójczy, w którym substancją czynną biologicznie jest glifosat. Po trzech tygodniach od zastosowania można przystąpić do prac.

Kolejny krok to zastosowanie substancji użyźniających lub nawozów organicznych (jesienią) lub nawozów sztucznych (wiosną). Gleby o niekorzystnym składzie, jałowe, nieprzepuszczalne lub za bardzo przepuszczalne należy uzupełnić:

Glebę ciężką lub gliniastą – Torfem jasnym 5-10 litrów na m2 – warstwa piasku o grubości 1 cm.

Glebę lekką lub piaszczystą – Torfem jasnym5-10 litrów na m2 – warstwa ziemi gliniastej lub piaskowo gliniastej grubości 5 cm.

Podłoże pod zasianie traw można przygotować o każdej porze roku, co najmniej tydzień przed jego obsianiem. Ziemię należy przekopać na głębokość ok. 20 cm szpadlem lub co najmniej mocno wzruszyć glebogryzarką. Następnie powierzchnie należy zniwelować grabiami, rozbić bryły ziemi i usunąć resztki roślin.

Powierzchnię wyrównać szpadlem, zebrać kamienie, a następnie równo ubić ziemię, najlepiej za pomocą ręcznego walca, ale można do tego celu użyć dwóch długich desek. Należy je przekładać i chodzić po nich tak, aby cała powierzchnia przyszłego trawnika była wyrównana. Po tym zabiegu można zebrać ew. resztę kamieni (która pokazała się po ubijaniu). Kolejną czynnością jest ponowne grabienie.

Wysiew nasion



Najlepiej wysiewać trawy od początku kwietnia do końca maja, a następnie od końca sierpnia do końca września. Trawę siej wtedy, gdy ziemia jest wilgotna i nagrzana. Nie zaleca się siania w czasie opadów lub przy wietrze. Średnio na 100 m2 trawnika wychodzi od 3 do 4 kg mieszanki. Dokładne dozowanie umieszczone jest na opakowaniu.

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się chwastów, należy wykonać fałszywy siew – przygotować glebę jak do siania, pozwolić wyrosnąć chwastom, a następnie usunąć je środkiem chemicznym. Przed przystąpieniem do siania, należy nasiona wymieszać.

Gotowe mieszanki składają się z różnej wielkości nasion. Warto też dodać do nich preparat zwalczający mrówki. Trawnik należy obsiewać w sposób krzyżowy, tak aby nasiona w sposób równomierny pokrywały całą powierzchnie. Zasada jest podobna jak przy malowaniu. Jeżeli zaczynamy w poprzek, to drugi raz musimy obsiewać wzdłuż.

Drugi etap zakładania trawnika

Aby uzyskać lepszy wygląd oraz by trawa była mocniejsza w miejscach bardziej narażonych, warto gęściej obsiewać krawędzie trawnika. Następnie nasiona należy przysypać cienką (mniej niż 1 cm) warstwą ziemi. Powierzchnię trzeba wyrównać grabiami, w taki sposób, aby nie potworzyły się skupiska nasion. Kolejny krok to ubijanie, można to zrobić walcem lub przy pomocy dwóch desek.

Kolejnym etapem jest pielęgnacja. Zasada jest prosta - im więcej wody, tym lepiej. Oczywiście z niczym nie można przesadzać, nadmiar wody może wypłukać nasiona lub ściągnąć szkodniki (ślimaki – aby temu zapobiec można zastosować odpowiedni środek). Trawnik podlewamy drobnym rozproszonym strumieniem. Gdy nie masz czasu, warto zaopatrzyć się w zraszacz.

Trawa wschodzi w różnym czasie, wszystko zależy od użytej mieszanki nasion. Najczęściej pierwsze oznaki wegetacji pojawiają się po 2-3 tygodniach. Pierwsze koszenie można przeprowadzić gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm. Należy ją przyciąć do wysokości 5-6 cm, po koszeniu trzeba trawę ubić, tak aby korzenie miały lepszy kontakt z glebą. Kolejne koszenia należy przeprowadzać regularnie, gdy trawa podrośnie o 1/3 długości.

Po drugim koszeniu należy rozpylić selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych trawników. Po 4-5 koszeniach należy rozpylić środek do zwalczania chwastów dwuliściennych.

Kiedy kosić trawnik?

Wiosną koś trawnik raz w tygodniu, latem średnio co 15 dni, na jesieni – do końca września – raz w tygodniu. Ostatnie koszenie przeprowadź na początku listopada. Powinno być ono nieco dłuższe (zostawiamy źdźbła o wysokości 5-6 cm), tak aby trawa mogła zmagazynować energię na zimę.

Nie należy kosić mokrego trawnika, po przycinaniu trzeba zebrać wszystkie pozostałości. Zapobiegnie to tworzeniu się próchnicy i rozrostowi mchu.

Pielęgnacja trawnika



Aby trawnik przez cały czas prezentował się pięknie, trzeba pamiętać o trzech zasadach jego pielęgnacji:

Areacja - mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez nakłuwanie).

Wertykulacja – pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna być przeprowadzana łącznie z wygrabianiem zbutwiałych szczątków roślinnych.

Regularne koszenie, usuwanie mchów i szkodników.

Tekst pochodzi z serwisu www.samodzielnie.pl. Pierwotnie został opublikowany 25.04.2008 na zlecenie Edipresse.

